以寡敵眾　失手被玩弄

師傅教落做人千祈唔好太過英雄主義，以為自己一個人都可以搞得掂，到頭來都係失敗收場。AV業界資深人士神仙乙表示認同，好似喺日本AV嘅搜查官系列中，班女搜查官睇得又打得，隻身闖入敵陣，但係以寡敵眾，最後落得畀壞人百般玩弄，搞到陷於慾望嘅漩渦當中不能自拔！

爆發潮吹

喺Moodyz出品嘅《被囚禁的女搜查官高潮拷問地獄篇》中，藍芽水月係一名英勇嘅女搜查官，收到線報話唔少少女應徵做按摩油測試員嘅時候，被人用催情按摩油搞到慾火高漲繼而失身，為咗深入調查，於是水月冒險去做測試，點知畀人搞到情慾失控，兩三下就潮吹亂噴，但係就成功查出背後主腦匿藏喺貨倉。當水月潛入貨倉時，殊不知對方人多勢眾，好快就將阿妹制服，仲囚禁喺貨倉，日日夜夜都同佢玩按摩油交歡，令阿妹飽受強烈快感衝擊，最後淪為對方嘅洩慾工具！

無性不歡

喺Attackers推出嘅《被性慾支配的孤高之女搜查官》入面，由愛可奈係一位能力極高嘅女搜查官，有一日，佢要去搗破一個販賣春藥嘅集團，但係上司以行動極危險為理由唔畀佢去，點知佢一意孤行，仲帶埋下屬正太直闖虎穴，兩人去到只見到集團頭目大川一臉冷靜咁坐喺度，隨後成班手下向佢哋開槍，原來上司係同呢班壞人勾結，預早通風報信令二人失手被擒！可憐嘅可奈被餵食春藥搞到慾火焚身，班壞人更出動震動玩具，令阿妹享受到連環高潮，最後被調教成為無性不歡嘅色慾之女！

由兵變賊

BERMUDA推出嘅《洗腦潛入搜查官》，講述巨乳美人辻井穗乃果唔單止睇得，仲好打得，喺一次勇闖壞人基地拯救人質嘅任務中，一時大意，掛住幫人質鬆綁而忽略背後嘅敵人，結果被對方生擒！班壞人見到阿妹又索又好波，當然唔會放過機會，佢哋毫不憐香惜玉，綁住阿妹前後夾擊，搞到阿妹陷入快感與痛苦當中，最後更被洗腦，由搜查官變成犯罪集團嘅一分子，以美色色誘敵人！

簡評

女搜查官系列可觀性高，有唔少打鬥場面，可以欣賞到女優嘅身手，加上查案劇情將故事性加強，令人睇得更加投入。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意由愛可奈主演嘅《被性慾支配的孤高之女搜查官》，原因係可奈嘅演技出色，扮演性格倔強嘅女搜查官，喺打鬥戲中表現身手靈活，更重要係喺各場床戰都表現出神志因飽受快感衝擊而失控嘅狀態，潮吹仲停不了，真係好精彩呀！