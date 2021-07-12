Amia Miley　歐美混血兒　紅到發紫

美國四仔界索女眾多，要喺當中突圍而出，唔係單憑樣靚身材正就得，最重要係有獨特風格嘅外形，咁又唔使一定要紋身嘅，好似Amia Miley咁識得突出個人魅力，亦一樣可以紅到發紫。

做內衣Model

唔少人見到Amia Miley時，都會以為佢係拉丁妹，其實喺美國佛羅里達州出生嘅佢，係意大利同夏威夷嘅混血兒 ，單係呢種獨特氣質，令佢喺四仔界發展贏在起跑線上。

講到佢嘅出道經過，可以話係相當順利，18歲被星探發掘，喺一間名為Adam & Eve嘅公司擔任內衣模特兒，作為一位四仔迷，一定會聽過Adam & Eve呢個名，事關佢除咗推出內衣之外，亦係一間著名四仔片廠。而Amia Miley做咗兩個月內衣模特兒後，火速爆紅，同時佢先知道所工作嘅公司，原來係一間四仔片廠，佢表示當得悉後有啲驚訝，但亦覺得好有趣。之後，佢睇咗套由Digital Playground製作嘅經典四仔《Pirates》，便決定轉投四仔界。

成搶手貨

Amia Miley解釋睇完後，發覺對演出四仔好有興趣，於是主動搵公司經理人，以藝名「Amia Moretti」出道，為成人網站FTV Girls演出多套短片，憑住內衣模特兒嘅身份及人氣，令作品備受注目視，不過由於呢個藝名實在太難讀，故此改用現時藝名。

估唔到改名真係轉運，獲著名四仔片廠Naughty America邀請演出超人氣作《Suck This For An Apology》，不但銷量勁爆，更喺AWMBD頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，此後便成為各大四仔片廠嘅搶手貨，片酬亦大幅上升，喺2011年嘅XBIZ、XRCO及AVN三大頒獎禮上，更獲名「年度最佳脫星」，而喺今年舉辦嘅AVN頒獎禮獲得「主流媒體人氣脫星」殊榮。原來自2018年起，佢積極經營社交平台，不但YouTube頻道有過萬人訂閱，IG跟隨者更超過100萬，勁呀！

Profile

出生日期：1990年11月23日

身高：160cm

三圍：32D-23-32

雖然Amia Miley工作忙碌，但係亦不忘喺社交網派福利，而且幾乎每日都會出Po，當然唔少得自拍性感照，有時仲會嚟個大特寫，真係睇到人好醒神呀！