Amia Miley　歐美混血兒　紅到發紫

美國四仔界索女眾多,要喺當中突圍而出,唔係單憑樣靚身材正就得,最重要係有獨特風格嘅外形,咁又唔使一定要紋身嘅,好似Amia Miley咁識得突出個人魅力,亦一樣可以紅到發紫。

做內衣Model

唔少人見到Amia Miley時,都會以為佢係拉丁妹,其實喺美國佛羅里達州出生嘅佢,係意大利同夏威夷嘅混血兒 ,單係呢種獨特氣質,令佢喺四仔界發展贏在起跑線上。

講到佢嘅出道經過,可以話係相當順利,18歲被星探發掘,喺一間名為Adam & Eve嘅公司擔任內衣模特兒,作為一位四仔迷,一定會聽過Adam & Eve呢個名,事關佢除咗推出內衣之外,亦係一間著名四仔片廠。而Amia Miley做咗兩個月內衣模特兒後,火速爆紅,同時佢先知道所工作嘅公司,原來係一間四仔片廠,佢表示當得悉後有啲驚訝,但亦覺得好有趣。之後,佢睇咗套由Digital Playground製作嘅經典四仔《Pirates》,便決定轉投四仔界。

成搶手貨

Amia Miley解釋睇完後,發覺對演出四仔好有興趣,於是主動搵公司經理人,以藝名「Amia Moretti」出道,為成人網站FTV Girls演出多套短片,憑住內衣模特兒嘅身份及人氣,令作品備受注目視,不過由於呢個藝名實在太難讀,故此改用現時藝名。

估唔到改名真係轉運,獲著名四仔片廠Naughty America邀請演出超人氣作《Suck This For An Apology》,不但銷量勁爆,更喺AWMBD頒獎禮奪得「最佳新進脫星」,此後便成為各大四仔片廠嘅搶手貨,片酬亦大幅上升,喺2011年嘅XBIZ、XRCO及AVN三大頒獎禮上,更獲名「年度最佳脫星」,而喺今年舉辦嘅AVN頒獎禮獲得「主流媒體人氣脫星」殊榮。原來自2018年起,佢積極經營社交平台,不但YouTube頻道有過萬人訂閱,IG跟隨者更超過100萬,勁呀!

Profile

出生日期:1990年11月23日

身高:160cm

三圍:32D-23-32

雖然Amia Miley工作忙碌,但係亦不忘喺社交網派福利,而且幾乎每日都會出Po,當然唔少得自拍性感照,有時仲會嚟個大特寫,真係睇到人好醒神呀!