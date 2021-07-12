大叔的愛｜同遊大澳啜爆Edan　Anson Lo玩讓愛嗌分手

ViuTV劇集《大叔的愛》進入結局篇，今晚阿田（Edan呂爵安）與阿牧（Anson Lo）再度上演咀戲！上回講到Edan於同事面前，拖着Anson Lo手仔「出櫃」，不過Anson Lo並未為此回應，還以工作借機離開，KK（黃德斌）見阿田與阿牧相戀，即匿埋辦公室房間獨自傷心。

德斌前妻Francesca（簡慕華）見狀，主動當德斌的戀愛顧問，指導他趁住與Edan台灣公幹，盡情發揮自己優點，誓要奪回Edan「芳心」。當德斌與Edan飛抵台灣後，二人先到攤位玩一輪，又踢波又擲飛鏢，結果贏得兩個大公仔，Edan更展現童心未泯一面，之後孖住去排檔醫肚，期間德斌幻想為Edan甜蜜抹嘴仔。

之後德斌欲以誠意打動Edan，約他到獨立屋參觀，不知原因的Edan卻被豪宅裝修吸引，並非常雀躍跳入按摩浴缸，德斌即一齊跳入缸「強攻」，肉緊捉實Edan手仔，表示唔介意做後備，但被Edan當下拒絕，及後更隔空向Anson Lo撒嬌。

Edan好不容易完成台灣之行返港，德斌強裝大方送他到碼頭，不過眼見Edan與情敵Anson Lo拍拖去大澳，傷心得在車上痛哭。另邊廂，「田牧」首次「出遊」，Anson Lo與小男友Edan闊別幾日，一見面即忍唔住主動出擊啜爆Edan，之後二人於大澳閒逛，甜甜蜜蜜互餵，又頭貼頭影合照。不過甜蜜日子似乎即將完結，於下集預告中，Anson欲成全梓芊（徐㴓喬）與Edan，竟忍痛割愛，向Edan提出分手，二人還喊到口水鼻涕齊流，真係聞者傷心聽者流淚。