【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初四壬戌水平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：會友、結網、納畜

忌：動土、詞訟、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

別再渾渾噩噩，宜給自己定下努力的目標。

金牛座

財政上有點捉襟見肘，要注意開源節流了！

雙子座

親友的關懷令你窩心，好好享受家庭樂吧！

巨蟹座

跟另一半要有商有量，自把自為會傷感情。

獅子座

受老闆賞識，但切忌高調炫耀，以防樹敵。

處女座

突發事故令你不知所措，最緊要保持冷靜。

天秤座

心境平和，處理大小事都表現得不慍不火。

天蠍座

身處逆境也要保持開朗，以免影響判斷力。

人馬座

幫助別人要量力而為，否則可令身心俱疲。

山羊座

毋須刻意討好刁鑽客戶，做好自己就可以。

水瓶座

間中跟友人閒聊，說不定會獲得有用資訊。

雙魚座

可嘗試把好玩的想法用於工作，或有驚喜！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 士氣盛

（跌）豬 是非多

鼠

努力工作是好，也要錫住一對靈魂之窗。

牛

今天有點心不在焉，提防拖累工作進程。

虎

生活愜意，士氣旺盛，工作表現快靚正。

兔

健康運平平，很容易因神經緊張而失眠。

龍

是日沖煞，有些積壓的問題要盡快解決！

蛇

事業運下滑，工作實力未能完全發揮。

馬

工作態度踏實，可贏得競爭對手的尊重。

羊

跟另一半的想法有出入，宜包容和忍讓。

猴

信心十足，全情投入工作，可取得佳績。

雞

事業與愛情皆遇挫折，但切忌借酒澆愁。

狗

運勢一般，幸好適應力強，毋須擔心。

豬

被負面情緒包圍，別理會職場上的是非。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

指甲看健康

我們的指甲是由毛髪狀纖維所組成，猶如一塊鏡子，可以反映出人的血液循環及健康狀況。

健康的指甲，表面是平滑有光澤，冇凹凸、斑點、紋路，也不易折斷的。但如果出現相反情況，就要注意了。

指甲出現白色斑點，很多時與神經衰弱有關，多發生在用腦過度、工作壓力過大、生活過度緊張的人身上，因長期的情緒緊繃和精神壓力，導致腦內神經活動的機能出現失調，從而在指甲上反射出來，當然斑點愈多，情況愈嚴重。

指甲出現黑色直線，就要非常留意，他有機會是癌症的先兆，但不需要過分擔心，也因有分良性與惡性，良性的黑線寬度不會超過5毫米，邊緣整齊，形狀規則，而癌變後的黑線顏色不均勻，邊界模糊，而且指甲周圍的皮膚也會發生瘙癢、潰瘍或損爛等變化。

很多人在40至50歲，指甲會出現直紋，是代表身體老化的象徵，所以也是正常的，沒有太大問題。

但如果出現橫紋，就要小心，尤其是在多於一隻手指出現，代表患有嚴重疾病的先兆，又或者之前曾經有個大手術、大疾病，由藥物反應引起的。

指甲的底部有一乳白色的是「半月牙」，最好十隻手指也可以看見，它代表我們血液循環系統順暢，佔指甲五分之一是正常，過大容易出現血壓問題，甚至乎有爆血管的危機。過少或幾隻手指不見，則代表有血壓低、手腳冰冷的情況。