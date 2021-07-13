明星收入榜︱周杰倫4年吸26億　周迅冠絕女星

內地媒體早前公布「華裔明星收入排行榜」40強，周杰倫高踞榜首，4年總收入達21.5億元人民幣（約26億港元），平均每年勁吸5億元人民幣（約6億港元）！女星方面則以「三金影后」周迅吸金力最強，4年總收入約為16.7億元人民幣（約20億港元）。

內地媒體統計各明星於2017年至2020年的收入，台灣天王周杰倫多年來都是娛圈「吸金聖手」，代言廣告、巡唱以至內地真人騷都瓣瓣掂，稱冠收入榜實屬意料之中。近年盛行的直播互動，他亦有分一杯羹，去年在直播平台表演魔術與粉絲互動半小時，勁吸逾2,000萬元人民幣（約2,394萬港元）「打賞」，當中更不乏「紅星打賞團」支持，包括黃聖依、汪東城及王祖藍等，財源滾滾！

孫儷拋離老公2.8億人仔

周迅排第2位，一直人氣高企的她是品牌及廣告商寵兒，挾「三金影后」（台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎3大電影獎影后）名氣，2018年重歸「劇壇」演出劇集《如懿傳》，有指片酬高達9,500萬元人民幣（約1.1億港元），真和味！

雖然吸金力強，可惜這位「三金影后」近年的電影路卻不太順暢，與陳坤主演的《侍神令》票房麻麻，而在電影《第十一回》飾演家庭主婦的她演出獲得不少好評，原本有望在今屆金雞獎大放異彩，可惜該片的上映日期不符合大會規定，錯失報名資格，粉碎了她再膺金雞影后的夢！雖然「金雞」夢碎，但近年狀態大勇的她被指成功「回春」，日前主演劇集《小敏家》煞科，她即風騷滿場飛。

至於排第3位的孫儷與老公鄧超向來被譽為「吸金孖寶」，早年他們分別打入中國福布斯名人榜第12及13位，成為排名最高的明星夫婦。不過，「劇后」孫儷明顯比主力拍電影的老公鄧超更識吸金，4年間的總收入達14.3億元人民幣（約17億港元），鄧超收入則為11.5億元人民幣（約14億港元），與老婆有2.8億人民幣的距離，屈居收入榜第18位。

楊冪趙麗穎分高下

第4位是內地動作影星吳京，4年總收入為14.29億元人民幣（約16.8億港元）。他憑電影《戰狼》系列吸金無數，《戰狼3》的拍攝進度一直備受關注，最近他主演的另一部電影《長津湖》煞科，卻因留言未有標明戲名，結果令部分網民誤會是《戰狼3》煞科。另外有指首集女主角余男撼贏楊穎與盧靖姍，將擔任新作的女角，傳聞甚多。

此外，多年來在娛圈發展順暢的楊冪、趙薇、楊洋、趙麗穎及朱一龍等，亦有打入收入榜10強。楊冪與趙麗穎多年來各方面都很相近，由幕前以至搞經理人公司簽藝人「乜都鬥一餐」，今次終於分到高下！楊冪4年總收入約有14.3億元人民幣（約17億港元），排第5位，「騎住」總收入約13.7億元人民幣（約16.4億港元）、排第9位的趙麗穎。

本年初因棄養事件及逃稅風波致形象徹底崩壞的鄭爽，過去4年總收入10.9億元人民幣（約13億港元），排第28位；2018年涉逃稅風波令演藝事業停擺的范冰冰，則40強不入。