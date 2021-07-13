網友偶遇明星實錄︱張敬軒竟然變咗容祖兒助手

歌手張敬軒向來都好留意時下大熱嘅網絡紅人，早排佢就同粉絲眾多嘅網上頻道「熊仔頭」合作，將自己第三首主打歌《重頭開始》，成為「熊仔頭」網上電影《暗戀》嘅主題曲，立刻成為網民熱話！尋日有另一個網上頻道「肥姨姨」，發布咗一條片叫《觀眾私下撞見實錄 爆料明星生活百態 隔空對喊張敬軒出嚟！》，咩事要張敬軒出嚟？

片中兩位KOL「姨姨」同「囂張」話想知道藝人最真實嘅一面，仲話收集咗好多網民同明星嘅合照，當中最多嘅係張敬軒，「姨姨」話最好人最親民嘅藝人，一定係張敬軒！「姨姨」話有次見張敬軒網上開Live，就即刻狂留言：「點知張敬軒見到就話：『肥姨姨你get ready啦！我想同你開Live！』」

「姨姨」話當時估唔到對方咁覆，即刻嚇到手忙腳亂，仲打瀉咗個蠟燭，爭啲火燭！「囂張」追問有冇合作開Live時，「姨姨」即刻搞笑地大叫：「張敬軒同我出嚟！做咩唔覆我dm（direct message）？大家幫我推張敬軒出嚟！」

張敬軒幫手影相

雖然「姨姨」話張敬軒未「找數」，不過佢覺得對方好人兼親民，因為一件真人真事：「有人去名店買嘢見到容祖兒，走埋去問可唔可以合照，然後將部相機遞咗畀佢戴黑超嘅助手，影完之後佢抬頭一望，原來揸機嗰個係張敬軒！張敬軒同人影相就見得多，有冇見過張敬軒幫人影相？」

好多網民真係幫手推片，仲話張敬軒向來係「找數軒」，話佢講得出一定做得到，同時又有唔少網民分享撞到張敬軒嘅經歷：「張敬軒好玩得！喺街見到佢，佢會同你影相同傾吓偈！」、「張生依家係一線歌手，但佢冇大歌手嘅架子，佢好好人同你傾偈！」、「皇上好親民！唔會扮嘢！我衝埋去同佢影相，佢仲叫我唔好心急，慢慢嚟！」