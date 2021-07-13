七仙羽夜探鬼仔湖　陳麗柔撞正呢樣嘢嚇到喊

參與過ViuTV《鬼同你上位》的藝人陳麗柔（柔柔），早前獲邀拍攝靈異MV《天涯孤客》，拍攝期間，嚇到嘩嘩聲，喊到收唔到聲。有份參與拍攝的藝人還有心姐謝雪心、七仙羽及Nico（陳曉婷）等。MV故事中，講述柔柔和Nico飾演廟街歌女，參加了七仙羽師傅舉辦的靈探班，意外地在鬼仔湖發現了死屍，之後一連串的調查展開。

柔柔說在廟街唱歌檔攤拍攝跳舞場口，圍觀的大叔對她目不轉睛望到實，令她十分尷尬，其後到鬼仔湖取景時，被青蛙嚇到喊：「當時冒着雨行，路面滿布青蛙，我一邊拖着行李箱走，又要避青蛙，直頭崩潰咁爆喊，不停嗌，真係好驚佢哋隨時跳上我身。」而開心的是可再次與七仙羽一起工作，感覺親切。而Nico因要打扮成女鬼在廟街行，路過的街坊都被她嚇一嚇，她說：「有位婆婆見到我，講咗句『啋！』我自己都忍唔住笑，同番阿婆講唔好意思。」她說看到柔柔被青蛙嚇到喊時，一邊安慰她，但一邊又忍不住笑。到拍攝最後一日，她們需要在酒店房間拍攝扮瞓覺，點知她們真的睡着，製作團隊發覺後，圍着她們影合照大整蠱，「我同柔柔真係叫都叫唔醒，就知我哋究竟有幾攰。」