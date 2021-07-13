【嘩嘩嘩！打到嚟！】太空貓襲地球！

太空旅行的競賽一觸即發，維珍銀河（Virgin Galactic）的創辦人布蘭森（Richard Branson）和藍色起源（Blue Origin）的創辦人Jeff Bezos 會相繼乘坐自家公司研發的太空飛機或太空艙升上太空，為民辦的太空旅遊踏上重大的一步。趁着這個熱潮，一班太空貓都騰空出世，在銀河中愉快遨遊，更侵入地球，準備進佔無數地球人的家！

這一群神秘的太空貓，是來自台灣原創玩具公司路遙圓創推出的新系列盒蛋「太空貓CATSTRONAUT」，它們一行7位，共5款，包括太空漫遊：迪西（DISI）、飛向宇宙：布朗 （BROWN）、開罐罐嘛：亞斯（YAS）、飄浮飼料：查克（CHUCK）和紙箱幼貓：班（BEN），另外兩位則是被迪西和班綁架而來的小老鼠：查理（CHARLIE）。每一隻太空貓都自帶一顆月球景台，每款都可以搖身一變成為擺設，非常抵玩！尺寸（連底座）是7 X 7.5cm，已經開始預購，一套5款的價格是1,100台幣（約HK$305）。