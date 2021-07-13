執相需謹慎｜天后加工「明偷」少女身　女星P圖出事實錄

貪靚係女人天性，唔少人社交網晒相前都會「執一執」個樣，咁始終張相靚女啲，收Like嘅數量又會高啲，不過人類總會犯同樣嘅錯，唔少女星出完Post先知出事，明明P圖張相變晒形都照Upload，唔通真係自己睇自己特別靚？

嗱嗱嗱，P圖呢家嘢真係咩人咩物份都會做，就好似美國天后麥當娜（Madonna），明明佢已經係不老傳說，但今年佢竟然畀28歲女網友Amelia M. Goldie指控，於2015年宣傳大碟《Rebel Heart》時，於社交網站不問自取Amelia一張相，以電腦改圖換成娜姐個頭，最攞膽係Amelia拎返原圖出嚟對質，唉…斷正…

10年唔Upload一次相嘅台灣天后蔡依林，上月上載家中抱狗自拍照，本身大家嘅無點係佢好似半裸咁影相，點知再望望佢身後個窗框，就彎晒兼嚴重扭曲，即被網民指係P圖痕迹，仲要畀網友笑佢P圖技術笨拙，寧願佢以「真面目」示人。

性感女神陳靜（DaDa）之前就愛上行山，性感貼身小背心襯貼身褲通山走，佢今年就Upload過一張身材玲瓏浮凸嘅行山相，不過網友就發現佢雙臂異常地長，有網友留言質疑她P圖過度：「隻手可以伸去對面海！」不過DaDa就堅持自己絕無修圖，話可能係佢一路郁住影先會咁喎。

有時P圖嘅嘢又唔可以「自私食」，好似藝人馮盈盈同江嘉敏早前表面上破冰，點知一合照就出事！二人因為拍節目《解構心機女》開工而「世紀合照」，點知各自晒相都有出入，馮盈盈版本就加Filter美白、瘦面，更將自己髮線稍微推向前；江嘉敏「原圖」版本就見佢雙眼更大及圓面消失，並刻意裁走微胖下半身。

不過講到最經典，就不得不提前亞姐宮雪花，佢將景物、欄杆扭到曲晒，對眼又大到違反「人體力學」，真係睇到班網民好擔心，最難得係佢明明P到穿晒崩，但係都可以理直氣壯咁直認，仲「開班教學」同大家分享P圖心得，係值得大家尊重嘅。

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