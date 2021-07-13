潮流興　大家「笠」！

一款單品或者一種配襯打扮可以於潮流界興起，好多時候未必會有好深厚的歷史故事可以去包裝，但只要「示範」嗰位影響力夠強大，幾「九唔搭八」嘅潮流事物一樣可以成為人氣話題，好似G-Dragon將對PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1鞋帶從鞋舌頂向鞋頭方向「倒穿」或者近期Kanye West同埋Travis Scott長期笠住個頭套「冇面見人」一樣，你可以唔跟（以免誤墮法網或者暈到街頭），但你絕對唔可以唔知！

Kanye West鍾意玩「笠頭」呢個打扮都唔係咩新鮮事，早於2013年舉行《YEEZUS》演唱會時佢已經特別邀請Maison Martin Margiela為佢設計一系列鏡面及閃石頭套戴住上台獻唱，但近期佢頻頻戴住頭套現身，相信極有可能係想為自己有份設計的YEEZY GAP炮製人氣話題，事關佢每次被影到戴住頭套時都係着上同一款YEEZY GAP Round Jacket（有唔同色），仲要唔知係無心定有意咁腳踏Nike Vandal High波鞋同埋用Nike襪襯YEEZY Foam Runner，成功將輿論注意力變成宣傳招數，連自己個樣都唔使被你影到就已經可以輕易攻佔各大媒體版面，證明Kanye West炒作話題功力捨我其誰。

同Kanye West勉強都算得上係「親戚關係」嘅Travis Scott，近日亦一樣有佩戴同款頭套現身主題樂園湊女同埋去Dior x Cactus Jack時裝騷捧場。這款印上耶穌同天使圖案的頭套由在英國時裝名校Central Saint Martins畢業無耐的Pierre-Louis Auvray創作，這位在倫敦出道的法國設計師擅長創作超科幻的「肌肉裝」，其充滿未來感又帶點動漫風格的怪誕服裝就連Kylie Jenner及Cardi B都有着過，難怪由佢設計嘅頭套Kanye West同Travis Scott都爭住戴。

除了上述兩位潮流界大紅人佩戴完全睇唔到樣嘅Face Mask外，於美國街頭文化其實亦相當盛行佩戴一種稱為Balaclava的頭套，它的設計是源自1854年的Battle of Balaclava英國騎兵為對應寒冷天氣所佩戴的一種頭套，當時設計僅包覆頭部及頸部並會露出整張臉部，後期逐漸被世界各地特種部隊選用後才逐變成現時僅露出雙眼（或嘴部）的設計。

隨着近年機能風格備受追捧，Nike、Stone Island、A COLD WALL及NEIGHBORHOOD等等潮流品牌亦有推出Balaclava，方便大家於寒冷冬季時進行戶外活動時佩戴可以提高保暖效果。另外高級時裝品牌包括：CALVIN KLEIN 205W39NYC及GUCCI亦一樣有試過將Balaclava帶到上時裝舞台，而經常在時裝系列大玩幪面頭套造型的英國設計師Richard Quinn，近幾季亦多次創作出SM味濃的皮革版Balaclava，當然如此重口味的設計絕對唔會適合一般人使用，但咁多設計師都鍾意着墨於此，話唔定有一日戴Balaclava就如戴口罩咁「理所當然」。