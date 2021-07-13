無冤不成夫婦？丁子高初見楊千嬅原來勁不屑

歌手楊千嬅和丁子高在內地節目《做家務的男人3》中，邀請丁爸爸到訪他們的家，雖然只是拍節目，但他們卻表現緊張，不單找茶葉準備沖茶，丁子高更是首次為父親下廚，炮製紅燒肉等茶式，但失手當場，變為又黑又燶的「紅焦肉」！

丁爸爸現身時，氣場甚勁，並且不苟言笑，直至吃飯時，丁子高問他對初見新抱的印象時，他即微笑說：「從小就看到你拍戲！」千嬅聞言即哭笑不得，更說初見丁爸爸時印象不錯：「很nice，你話不多，但你講的話是重點，或是很重要的事情才會講。」她續說大約5、6年前，曾跟丁爸爸提過，她想開演唱會：「他說我要想清楚，因為孩子還小，有戲拍、有演出也好，都要用自己的家作為一個考慮的中心。」丁爸爸即點頭並說：「兩夫妻在一起的話感情是好的，可是分開之後感情是非常脆弱的。」

丁子高說感謝父親安排他在15歲時到上海寄宿學校讀書，可藉此訓練自我獨立外，對於父親席間指他性格內向，他說：「我42年來沒聽過你評價我內向，我自己都不知道，直至早前對心理學有研究的朋友分析我的性格後，我才知道，所以我覺得你（丁父）很厲害！」此時楊千嬅即罵他：「你瘋了嗎？他是你爸爸，怎會不知道？」

另外，楊千嬅說跟丁子高首次見面的感覺時，她說當年對方仍是男子組合VRF成員，大家是出席活動而碰見，她笑說當時自己遲了到場，他竟投以不屑的目光：「哈哈！姐都不叫一聲！之後他告訴我，當時做完活動，他們一上車馬上講：『她這樣子為甚麼紅？』」