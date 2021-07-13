《3日2夜》女神封盤！28歲陳詩欣宣布被求婚成功

現年28歲嘅《3日2夜》女神陳詩欣，與圈外男友陳爾正（Joshua）拍拖近3年感情穩定，不時公開放閃，唔少網民都催佢哋快啲結婚。

今日（13號）女神終於宣布封盤，原來去年11月男友已向佢求婚成功，早已成為準人妻，佢喺社交網上載多張喺沙灘影嘅恩愛合照，透露求婚過程，男友竟然喺每一道餸加咗自己最討厭食嘅雞蛋，以表誠意：「在上年的11月，你悉心安排的求婚，過了大半年，我每一次想起也會感動，怎麼會有一個傻瓜在求婚當晚的晚餐，每一道餸也加了自己最討厭吃的雞蛋，這個難忘的一晚是我人生最美麗的畫面。謝謝你這麼寵愛我，謝謝你的善良溫柔，謝謝你選擇了我成為你的另一半，以後我倆手牽手一同成長一同經歷，餘生請多多指教。我愛你，陳爾正。」而Joshua亦有晒出甜蜜合照報喜，其中一張係婚照，風格同好姊妹余香凝婚照好似。

陳詩欣回覆東網表示婚禮暫定年尾舉行，不過一切因應政府疫情措施再作打算，仍籌備當中。佢透露求婚當日，男友早已安排攝製隊，為二人拍攝紀錄片段，隨後到餐廳簡單食飯，非常低調。提到最感動嘅情節，佢話：「男友之前有講過如果求婚會食最憎食嘅雞蛋，但我聽完冇記住，所以嗰日求婚知道佢每道餸加咗雞蛋，我感動到喊！」