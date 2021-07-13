星級大廚打造　創意咖啡料理

每朝早或下午茶時段來杯咖啡叉電，似乎是很多人的習慣，坊間有時會用咖啡來調味雞尾酒或甜品，咖啡品牌Nespresso由即日至8月8日推出Gourmet Weeks，品牌和8間高級餐廳合作，分階段推出多款咖啡入饌的菜式，當中包括中菜、法國菜、日本菜、印度菜和拉丁美食，每款都各有創意，讓咖啡迷有另類品味。

中法創意

法國菜和中菜各有特色，若2者的風味融合的話，每道菜富創意玩味。中環米芝蓮一星的中法創意菜餐廳VEA於即日至7月18日推出6道菜和8道菜晚宴，迎賓飲品選用的苦瓜和紫蘇葉，就是以咖啡渣作肥料。同咖啡渣種植的茄子，則變成慕絲和咖啡脆脆成為炸脆小卷。巴巴咖啡甜品選用柑橘和咖啡製作，再加上中式腐竹雪糕，出奇地夾，最後以新穎的咖啡糖葱配熱咖啡作結，餘韻猶長。

新派法菜

遇上特別的節日要慶祝，法國菜是其中一個熱門選擇。灣仔米芝蓮一星的L'Envol餐飲總監Oliver Elzer設計的咖啡菜式，會於7月19日至25日的午市供應。主菜的鴨肝會配危地馬拉咖啡及辣椒粉，層次豐富又減低油膩感。甜品以咖啡忌廉配焦糖山核桃和雪糕，香滑醒神。

鮮味中菜

吃點心或小菜，大部分人習慣配中茶，尖沙咀米芝蓮二星的高級中菜廳天龍軒於7月26日至8月1日推出2道菜配咖啡的菜單，咖啡煙熏炒螺片選用智利螺肉加秘魯咖啡煙熏，香濃醇厚，咖啡令花螺的鮮味更強。另一道點心咖啡水晶包伴香味脆餅，前者選用咖啡餡料，後者加入咖啡粉製作，一軟一脆，吃時配上有機秘魯咖啡，味道更細膩。

日法料理

除了中菜和法菜融合，日本菜和法國菜也經常作混搭拼配，中環米芝蓮二星的Ta Vie旅於8月2日至8日推出8道菜式嘗味菜單，日籍創辦人主廚佐藤秀明師傅選用不同風味的咖啡來炮製菜式。富乾果、藍莓、李子和車厘子香氣的危地馬拉咖啡，加朱古力和藍莓做曲奇，微微酸度令人開胃。另一道菜選用印度咖啡來配黑松露，效果出奇地夾。