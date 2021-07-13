消暑祛濕湯水　發自內心的涼感

夏日要消暑，還需要祛濕！近日天氣炎熱，即使在街上只逗留數分鐘，都會大汗淋漓，全身All get wet，從而愛好生冷食物，食得多飲得多，便容易寒濕內盛，以致脾胃失調，體內水液受阻，濕濁停留於體內，聚積成痰，阻礙氣血運行。於中醫角度而言，由於每個人的體質不同，濕還有寒熱之分，以下的消暑祛濕湯水，飲用前不妨先由中醫師了解個人體質才飲用，到時就真的內在透心涼啦！

寒濕體質 粟米鬚白胡椒豬肚湯

食材：粟米鬚15克、白胡椒5克、豬肚1個、生薑3片

做法：

1.先將粟米鬚洗淨，放入湯袋內，備用。

2.豬肚沖洗後翻轉，用刀輕力刮去髒物，再用生粉洗淨，並以清水沖淨。

3.白胡椒拍碎，將以上所有材料加12碗水，煲2個半小時，加鹽調味，即成。

功效：健脾祛濕。

不適合者：口苦，小便黃，大便質爛黏膩不爽，面目肌膚發黃，皮膚瘙癢，汗出熱不解，舌紅苔黃膩。

濕熱體質 赤小豆扁豆豬骨湯

食材：豬骨300克、赤小豆30克、薏仁50克、白扁豆30克、木棉花20克、陳皮1/4個、鹽適量

做法：

1.將豬骨汆水，備用。

2.把餘下的食材加入適量清水煲1個半小時後，加入鹽調味即可。

功效：清熱化濕。

不適合者：便質稀如水狀，面目肌膚發黃，小便短少。或婦女白帶量多。舌淡胖苔白膩。