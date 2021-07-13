黃心穎同泥鯭拍拖？黃心美親解「三人行」之謎

藝人黃心美因疫情關係司儀工作幾乎全停，停工了1年多，今日（13）終於到旺角開工出席眼鏡活動，同場還有無綫藝員倪嘉雯。心美一身運動裝現身，狀態甚Fit，提到早前她與妹妹黃心穎和泥鯭「三人行」逛寵物店，心美解釋當日是她的愛犬Bacon 12歲生日，約了心穎、泥鯭和另一朋友搞狗狗生日會，但那一位朋友甩底，而泥鯭沒有帶狗狗「可樂」來，而心穎就帶了狗狗「Love」。

問心穎是否與泥鯭拍拖？心美說：「無論係朋友定情侶，佢哋嘅關係唔應該外人答。（你係親人喎！）關係等佢哋兩個講，問當事人好啲。（你覺得泥鯭人點？）做朋友都OK。（追你個妹過唔過到你關？）如果真係追我妹，過我個妹嗰關就OK，唔使過我關。（你幫吓眼？）買衫都唔使幫眼啦！」

照顧心穎有飽飯食

她透露心穎現時無工作，平日多在家照顧小狗、做運動及睇電視，自言做家姐唯一可以做的是照顧她有飽飯食，她說近日請了一位新姐姐，廚煮了得，故經常叫心穎來她家食飯。問到心穎是否想復出？她說：「工作嘅嘢我諗問佢都唔知，因為好被動，要問佢公司，佢依家休息緊，我冇理到，佢要面對嘅嘢自己調節。總之屋企人做到不離不棄，係避風港。（心穎有冇經濟壓力？）我壓力大過佢，我啲司儀工作都停咗好長時間，明白藝人好天搵埋落雨柴嘅道理，呢年用緊儲蓄，自己都好慳。」她開心表示近日有兩個工作。

夾份買加拿大公寓

對於心穎早前賣樓賺百萬，心美不知道實際數字，笑言自已無份落袋，但透露姊妹有夾份在加拿大買公寓投資，做包租婆幫補一下。她說沒有與心穎傾談將來會否離港往外闖問題，不擔心心穎前景？她說：「邊擔心得咁多，佢有自己人生，唔可以幫佢選擇。（佢係咪好洩氣？）冇，佢好堅強。」