《盛．舞者》｜Timothy自我犧牲　麥秋成好失望

無綫「舞動」綜藝真人Show《盛．舞者》在昨晚（12日）一集中，麥秋成率領的「TX Crew」因輸了Crew Battle要淘汰其中一名成員，曾在節目中透露自覺唔夠班的Timothy主動要求離隊成就大局。秋成透露原本他的選擇並非Timothy，並直認失望：「我畀咗3次機會，佢都話要走...一個團隊要繼續行，心態好緊要，我知道佢係自我犧牲，但有時候要進步係要自己爭取。」

Timothy則直指不想拖團隊後腿：「我覺得自己跳得唔夠好，缺乏自信，影響咗整體表演同分數，我太內疚。我覺得我離開大家可以行得更加遠，始終有一個人要走。但我承諾我自己，喺跳舞上一定繼續進步！」之後更哭着大叫：「我真係好鍾意跳舞。」秋成及其他隊員聞言亦表現傷心，眾人最後相擁落淚，場面感人。

而在今晚（13日）一集中會以「The Story」為題展開大對決，王君馨、秋成及狄易達隊分別演出「珍惜」、「皇者」及「初心」為主題故事的舞蹈。首輪對決中獲得最低分數的狄易達隊，第二輪對決將獲得極高評價，君馨隊則以「街霸」造型上陣非常吸睛。