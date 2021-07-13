本日日本：熊本城天守閣復活！相隔5年重新開放

作為日本三大名城之一、位於熊本縣熊本市中央區的熊本城，因2016年熊本地震的關係，令其多幢建築嚴重受損，當中最具代表性的天守閣也未能幸免，屋瓦被震得殘破不堪。不過，花了5年時間終於完成修復，並剛於上月底正式開放給遊客參觀，重新登場的熊本城天守閣除了引入了電梯及抗震設備外，就連內裏的展示也煥然一新。與此同時，日本其他名城的天守閣亦加添不少新元素，給訪客帶來了多重驚喜！

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熊本城：新增抗震設備 修復過程公開

由大天守及小天守兩幢建築構成的熊本城天守閣，重新登場的焦點落在地下1層、地上6層的大天守，加了兩台電梯及進行抗震強化外，多個樓層按着不同的主題作出修復及相關的歷史介紹， 1樓「加藤時代」展示築城主加藤清正時期的天守閣模型。2樓的「細川時代」展示由細川家管理熊本城時期的模型及資料，並特別以不同顏色的CG效果投射到模型的方式作介紹。 3樓的「近代」介紹明治時代以後軍方接手管理熊本城至1960年重建的歷史。4樓的「現代」則以模型及影片細說2016年熊本地震後熊本城被破壞的情景及天守閣的修復過程。不可錯過的還有登上6樓展望樓層，將熊本市的景色盡收眼底。訪客參觀時不妨下載熊本城官方App，備有多種語言解說，更可使用AR功能將明治初期的舊相與現代景色重疊，讓你細味古今。入場費成人¥800（約HK$56）。

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平戶城：趣味數碼遊戲 了解平戶歷史

位於長崎縣平戶市，被選為日本百大名城之一的平戶城，其三層五階建的天守閣早前經修葺後，於今年4月重新對外開放，化身為採用最新技術學習歷史的設施。除了入口位置設置了大屏幕播放關於平戶歷史的全景立體影像外，話題之作還有於4樓設置了使用螢幕進行的數碼書法體驗，及透過揮刀來回答平戶歷史題的體感電玩遊戲。其他樓層則展示了南蠻貿易物品及隱匿基督徒的道具、介紹平戶歷史的大繪卷、石牆拼圖、射擊孔「狹間」體驗、松浦家35代松浦熙的盔甲等等。不可不提的還有登上天守閣頂層時，你可走到窗邊透過外邊的遙控攝影機來跟天守閣來張合照，照片更可下載到手機，為訪客留下美好回憶。入場費成人¥520（約HK$36）。

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小倉城：入夜變身酒吧 邊賞景邊淺酌

日本各大名城一般只限於日間開放，位於福岡縣北九州市的小倉城卻搞搞新意思，逢周末晚上其天守閣會舉行「小倉城Night Castle」，最大賣點係5樓展望樓層會搖身一變成「天守閣Bar」，可一邊小酌一邊欣賞熊本周邊的夜景。除了提供一般酒類，還有色彩奪目的非酒精類飲品，及選用日本最悠久歷史的「山葡萄」釀製而成的紅酒「伽羅美酒」。至於天守閣其他樓層同樣會夜間開放，1樓可讓你換上江戶時代造型的服裝，另有影片介紹小倉城400年來的歷史故事。2樓展出小倉城關鍵人物細川忠興於關原之戰所穿的甲冑模型以及重現他的茶室，3樓呈現宮本武藏及佐佐木小次郎「巖流島之戰」的名場面，並展示他們的佩刀。入場費¥1,500（約HK$105）。

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名古屋城：天守閣明年重開

以新面目示人的天守閣又豈止以上三城？作為日本三大名城之一、擁有號稱日本史上最大建築面積大天守的名古屋城，自2018年起為了進行天守閣的木造復原工程，現正進行關閉復修，預計會在2022年底完成工程並重新開放！名古屋城於1609年由德川家康下令興建，並於1612年建成。但於1945年二戰期間遭美軍空襲燒毀，現時所見的天守閣於1959年重新建造，一大亮點是頂部的一對以黃金製造的金鯱，是城主權勢與財力的象徵。