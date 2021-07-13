Q：我今年四十幾歲，之前單身，現有一位拍拖大半年的女朋友，但非常擔心她嫌棄我的前額髮線上移和有地中海迹象，因她會訂購藥性洗髮水給我，又提議口服藥和織髮，我感覺她是介意的，只是婉轉表達。我在想，自己的性慾算強，兩人共處一室，我必然急不及待想要親熱，其他事情都是次要。想問性慾旺盛與地中海問題有關連嗎？是不是每個男性或早或遲都會脫髮？傳聞性慾強、性生活頻密會導致脫髮，是真的嗎？

常青

A：雄性禿的形成原因，跟一種叫做「5α還原脢」的物質有關。這種「脢」存在於男性頭部毛囊上，當由於遺傳因素，其濃度變得過高時，男性體內的雄性賀爾蒙便容易跟「5α還原脢」產生不良作用，把男性睪固酮（Testosterone）轉換為二氫睪固酮（DHT），繼而導致頭髮毛囊周圍的血管收縮，血液流量減低，使毛囊無法得到養分而萎縮，引起脫髮煩惱，輕則頭髮變薄變稀，重則禿頭。不過，並非每位男性到達某年紀都會面對雄性禿的問題，它與遺傳有較大關係。雄性禿發生部位集中於前額、頭頂和後腦，並有於青壯年男性身上發生的趨勢。

事實上，性慾強弱、性生活頻密度等與雄性禿沒有太大關連，這坊間說法大概是源自於聯想，把情況想像為性衝動既與性賀爾蒙有關，脫髮又好像跟性賀爾蒙有關，遂牽強地把性衝動與脫髮扣連了。雄性禿的元兇是濃度過高的「脢」，男性賀爾蒙分泌則為正常生理現象，與脫髮無關。

性慾旺盛不只由生理因素所致，也跟心理、環境、親密感覺等因素有關。獨身男性喜覓伴侶，處於熱戀期，積存經年的親密慾望使人變得情慾活躍，此乃自然不過，毋須因為某些不實的傳言而刻意抑壓。

察覺到雄性禿問題，不少男性或他們的伴侶都會嘗試使用外用的藥性產品，如生髮水和洗髮水等，以觸發頭皮毛囊從休止期重回到生長期。口服藥必須經由醫生處方，其藥性主要是的阻斷「5α還原脢」的破壞力。女朋友給閣下送洗髮水，究竟是出於美意抑或介意，不宜主觀定論。如閣下決心改善脫髮問題，不應循性生活面向處理，而是應該及早求診，盡快預防惡化及作出補救。日常多關注整體的個人護理，可從良好性情、衣着儀容等方面突出個人優點，伴侶相愛貴乎尊重和愛護，三千煩惱絲實屬次要。

李偉儀