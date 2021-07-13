大姐的愛　女友都行開

兩姊妹為爭仔而反目，姊妹情不再，講緊嘅係日本AV嘅彼女之姊嘅劇情，講述家姐心儀妹妹嘅男朋友，繼而出手勾引對方，由於家姐又姣又索，而且床技一流，令男方難以抗拒，完全沉醉於情慾之中！

巨乳誘惑

喺E-BODY出品嘅《我被她的巨乳姊姊打敗並受到誘惑》中，男主角涼介同女友拍拖半年，為咗增進感情，於是女友邀請涼介嚟屋企住幾日，一嘗同居之樂，不過咁就出事喇！因為女友嘅家姐北野未奈係大淫娃，見到涼介即刻嗒晒糖，每當妹妹行開就會喺涼介耳邊細細聲講挑逗說話，加上胸前對H奶又白滑又彈手，令涼介難以抵抗，忍唔住同未奈肉搏起嚟！之後，佢哋更加放肆，趁妹妹瞓覺，居然就喺佢旁邊激戰，呢種行為簡直係偷食嘅極致！

絲襪美腿

喺FALENO推出嘅《彼女的美腳姊姊誘惑》入面，怕醜仔正太難得結識到女朋友結衣，更加有機會去女方屋企住兩日，真係開心到震！點知一入屋就見到索家姐吉高寧寧，令佢神魂顛倒，被寧寧嘅美貌深深吸引。不過最估唔到係寧寧竟然主動挑逗正太，更趁妹妹唔為意嘅時候，用黑絲襪美腿撩動正太嘅褲襠，搞到正太硬晒呔，跟住寧寧索性拉正太入房玩腳仔擦槍，再進行連場激戰！呢次之後，寧寧愈來愈猖狂，公然同正太去酒店開房，當正對方係自己嘅男朋友仔。

力戰偶像

Ideapocket推出嘅《彼女之姊是寫真偶像》，講述櫻空桃係一位寫真偶像，同妹妹住喺一間豪華大宅，有一日妹妹帶男友大雄返屋企，介紹畀櫻空桃認識之後就走開咗，而大雄第一次見到偶像，表現得怕怕醜醜，而櫻空桃就覺得佢好可愛，於是換上比堅尼，畀大雄可以親眼見到寫真偶像嘅美態！櫻空桃激凸身材展露喺眼前，仲要擺出M字腿動作，令大雄按捺不住，於是催前對桃妹又攬又錫，好快仲移船就磡大戰起嚟，最後仲中出收場，呢次大雄真係發達啦！

簡評

好多男仔都話女友嘅父母好難應付，但係有時佢哋嘅姊妹一樣會令男友大感頭痛！唔係話對男友諸多挑剔，而係對佢哋施以不經意嘅挑逗，男友真係進退兩難呀！不過點都好，千祈就唔好學今次為大家介紹嘅彼女之姊系列嘅男主角咁同女友嘅姊姊鬼混，當戲咁睇就好喇！當中本仙最鍾意櫻空桃主演嘅《彼女之姊是寫真偶像》，因為櫻空桃真係又索又好波，換上水着演出相當吸引力，而且演技同床技都咁好睇，仲要玩埋中出，令作品更添刺激感！