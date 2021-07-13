Allie Haze 「股」惑天后 　實力雄厚

雖然美國四仔界有唔少天后級脫星，但係要成為真正天后嘅話，美國四仔迷卻有個基本標準，就係起碼要擁有個人品牌至得。如果從呢點嚟睇，超人氣天后脫星Allie Haze，絕對符合呢個標準。

經歷起伏

美國四仔迷對於Allie Haze嘅評價，會用「神奇」嚟形容，除咗因為佢神乎其技嘅「股惑」招數外，更在於佢出道前嘅經歷。喺美國加州出生嘅佢，擁有荷蘭及西班牙血統，自細過住循規蹈矩嘅生活，18歲時戀上牧師，更同對方閃婚！不過當時佢正攻讀克羅夫頓山學院，覺得婚姻生活影響學業，所以兩年後便離婚。

之後，佢同朋友一齊到洛杉磯旅行散心，同時以玩票性質到脫星經理人面試，點知成功獲得取錄，為著名四仔片廠Reality Kings演出首套短片，正式喺四仔界出道。憑住38吋厚肉美股，不但大受歡迎，更吸引到另一大型片廠Digital Sin注意，搵佢夥拍天后級脫星Alexis Texas演出經典作《Alexis Texas in Pound The Round POV #2》，令人氣爆升，之後多間大型片廠都爭相邀請佢拍片，成為炙手可熱嘅脫星。

獲獎無數

Allie Haze表示當時為咗演出，喺洛杉磯住咗半年，雖然同父母解釋過自己嘅工作，但卻不被對方接受，不過佢仍然堅持冇放棄拍四仔。事實上，不但片約接踵而來，更喺XRCO頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，而獎項提名更係多不勝數，呢個成績真係超勁！

及至今時今日，佢仍然屢次獲獎，更奠定天后地位，而家人亦已接受佢嘅脫星事業，可謂守得雲開見月明。而佢亦進軍影視界，參與演出電影《Age of Ice》，飾演一名救援人員，又參與真人騷及綜藝節目等演出，令事業有新嘅突破。此外，佢成立舞蹈演出團隊，喺邁阿密、費城、華盛頓、芝加哥，甚至遠赴波蘭、倫敦同澳洲進行表演，同時生產個人品牌情趣用品，真係勁有生意頭腦呀！

Profile

出生日期：1987年5月10日

身高：165cm

三圍：32C-26-38

Allie Haze百足咁多爪，既要四圍去表演跳舞，又要兼顧個人品牌情趣用品，近年仲做埋四仔導演，工作咁忙，會唔會冷落粉絲呢？佢用行動證明唔會，反而經常喺社交網分享福利相益大家添！