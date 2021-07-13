ANSONBEAN秘密操肌隨時剝衫　嚴守「4不食」戒條！

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）在ViuTV的《全民造星III》奪得季軍後，獲賞識簽約成為古天樂旗下首位跳唱新人，其迷死人笑容、可愛個性、一雙單眼皮與精湛舞技，出道短短7個月已工作繁忙，成為時尚品牌的新寵。他在中環街頭拍攝，在攝氏32度的炎炎夏日，ANSONBEAN穿上品牌的冬裝，頸巾與外套，不過他樂在其中，他說：「其實我入行時都有問過夏天點解要着冬天衫，哈哈。依家明白，係要提早着畀大家睇，係好開心，我又可以試唔同嘅新嘢，都慣咗，夏天戴頸巾好榮幸，哈哈。」又透露小時候愛跟弟弟穿大衣拍片，他說：「着多啲衫感覺型啲，不過試過差啲中暑，但我好享受呢種感覺。」

鍛煉出大隻仔身形

ANSONBEAN的吸金力驚人，半年間廣告接踵而來，同時要為歌唱事業發力，雖然很累，但他明白在娛樂圈要保持人氣是需要付出，對外表甚有要求的他，秘密練兵瘋狂操肌與調節飲食習慣，鍛煉出完美的大隻仔身形，務求令自己無時無刻也處於最佳狀態。他說：「夏天有機會會剝衫㗎，所以一有時間我就要練大隻，胸、膊、腹呢啲容易見到嘅位都需要繼續練，一星期做五日Gym，返到屋企都會繼續練，要下苦功！攰就攰啲，見到自己大隻咗係好值得。」

調節飲食

ANSONBEAN同時要調節飲食，嚴守4不食「不甜、不炸、不辣、不落汁」的戒條，加上每天兩片雞塊補充蛋白質。不過入行後的生理時鐘變更，加上排山倒海的工作量，壓力大得導致失眠，他說：「以前好早就瞓，依家遲瞓，呢幾個月瞓瞓吓會醒吓，唔知係咪有時食完生嘢個肚痛，又會肚屙，我依家聽人講試食海參丸同黐腳板，希望瞓得好啲。」