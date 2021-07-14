【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初五癸亥水定日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：理髮、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、移居、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

理財要審慎，勿貪小便宜，遠離借貸活動。

金牛座

與其一個人發愁，何不找個朋友訴苦解悶？

雙子座

行事不宜太高調，以免成為別人的眼中釘。

巨蟹座

出外靠朋友，可從拍檔處發現自身的不足。

獅子座

發現好玩事物，令你喜出望外，心情大好。

處女座

很在意別人的看法，但有些事不是你能控制。

天秤座

被零零碎碎的問題困擾，盡快處理不要拖。

天蠍座

難得有好心情，不妨花點錢好好款待自己。

人馬座

不要無視家人的關心，否則有可能引起誤會。

山羊座

有時要站在別人角度想問題，忌獨斷獨行。

水瓶座

心態決定一切，摒棄消極想法，勿自亂陣腳。

雙魚座

人要學會向前看，沉溺於往事對你沒好處。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 是非多

鼠

生活安穩，保持低調，人氣也隨之上升。

牛

精力充沛，只要肯努力，事業蒸蒸日上。

虎

適合談情說愛，約會可為你帶來幸福感。

兔

小人多，易與人發生口角，處事要冷靜。

龍

人逢喜事精神爽，事業發展如虎添翼！

蛇

是日沖煞，勿被困難嚇倒，勇往直前吧！

馬

運氣欠佳，易犯錯碰釘，切勿鲁莽行事。

羊

有財來財去之象，參與投機活動零着數。

猴

創意十足，今天是展現個人才華的時機。

雞

諸事不順，頻頻遇麻煩，令你手忙腳亂。

狗

好人有好報，以往積累的人脈大派用場。

豬

心境平和，面對別人的挑剔也處之泰然。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

提升智慧「白水晶」

玄學和水晶有非常密切的關係，風水擺設和個人開運飾品之中，經常加入水晶能量元素，各種水晶有不同的功能，當中白水晶可以說是水晶中最純潔的晶石，不但可以協助吸收人體雜質，更有催旺健康運之功效。

說到水晶的價值及歷史，也是非常久遠，明朝李時珍《本草綱目》提到水晶：「性堅而脆，刀刮不動，色澈如泉，清明而晶瑩。味辛，性寒，無毒。主治熨目，除熱淚，也可入點藥目中，穿成串吞咽，可治咽喉鯁塞。」水晶辛寒無毒，當時已用於治療驚悸心熱，有安心明目、去熱消腫等醫療功能。

白水晶也是所有能量的綜合體，有平衡及圓滿的力量，白水晶的功能較為多樣化，具有消除煩惱及雜念的能力，而且可以辟邪、除病氣及提升靈氣。現在流行的冥想活動，也不時會利用白水晶來增加力量，同時保持身心的平衡。若在玄學上，則可把白水晶放置在病位，例如牛年的病位為正北及東南方，在這兩個位置擺放白水晶擺件，亦可減低病氣的侵襲。

象徵純淨能量的白水晶，有利淨化能量，清空雜念及提升智慧，適合情緒不穩或日常壓力太大人士配用，特別有助平衡身心，亦可令思考更清晰。