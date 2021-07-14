人氣冠絕MIRROR！Anson咀Edan過百次緊張到斷片

人氣男團MIRROR紅到發紫，當中剛度過26歲生日的成員Anson Lo（盧瀚霆），近日憑劇集《大叔的愛》人氣再上一層樓，社交平台的追蹤人數突破37.4萬，是隊中人氣最強！他表示很開心獲關注，但未有留意Fans激增，談及「神徒」斥巨資鋪天蓋地為他慶祝，他說：「今年好好彩有好多人同自己慶祝生日，每人嘅支持都唔係必然，佢哋花時間關注我已經好多謝。今年係我其中一個最難忘嘅生日，神徒真係好有心。」

中環之吻撞親鼻

新劇收視節節上升，劇中他與隊友Edan上演一段BL「牧田CP」，更有不少親熱咀戲，他笑言與對方錫到厭：「錫咗好多Take，中環嗰場都錫咗廿幾三十Take，因為有時唔中鏡頭中間，個嘴又撞到佢個鼻，畫面上唔好睇，所以再嚟過。」他又「劇透」指共有3場咀戲，加埋NG錫了過百次，更自爆「初吻」後緊張到忘記對白：「未試之前好緊張，唔知會點，因為未試過。排機位嗰陣，我哋咀咗落去，冇猶豫、縮開或者『焗蟹』忍笑，但第一下錫完，大家畀反應講咗兩句之後，我就唔記得咗要講咩，好彩只係排機位。」

好兄弟共同成長

問到錫足過百次，可有令兩兄弟友誼加深？他笑言：「唔關事，劇組、監製搵我哋兩個，因為外形、性格脗合外，亦因為我哋真係好Friend。拍完之後嘅轉變係，大家共同經歷多咗，見證對方成長。好似早幾日同佢食生日飯講起，3年前參加《全民造星》拍《前傳》MV，喺旅遊巴上我哋咁啱一齊坐，而3年後我哋仲一齊做緊嘢。」

談及近日推出的劇集片尾曲《不可愛教主》，唱出主角「阿牧」對「阿田」的情感，MV更首度有女主角，Anson Lo笑言與陳漢娜第一次見面即頭貼頭很尷尬，問到下次會否錫女主角？他笑說：「唔夠膽想像，但要遇到好嘅歌同啱Feel，唔想為錫而錫。」另外，他與隊友Ian為旅遊發展局宣傳，發掘香港打卡靚景。

服裝：Versace, Giuseppe Zanotti

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