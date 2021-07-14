【大叔的愛】Mr.Bean路雲艾堅遜拍賣名車勁賺八千萬

憑經典搞笑角色「戇豆先生」（Mr. Bean）名成利就的英國男星路雲艾堅遜（Rowan Atkinson），於1990年與Sunetra Sastry結為夫婦，並育有一子一女。而他後來與比他年輕29年的諧星Louise Ford因合作而撻着，他們育有一名兒子。不過呢位「大叔」愛汽車多過美人，擁有超過20部車的他絕對係「車癡」！

路雲天生愛車，早於1981年他已考獲貨櫃車牌，他考牌非因工作需要，而是單純出於對貨櫃車的愛。而後來他名成利就開始收藏世界各地的名車，其中包括97年以54萬英鎊（約582萬港元）購入激罕的麥拿侖F1跑車。2017年，他終於「割愛」將心愛的戰車以底價800萬英鎊（約8,627萬港元）天價拍賣出，比當年購入的價錢高近15倍。不過他就先後於1999年、2001及2011年3度遇上車禍。其中最嚴重一次是2011年他駕駛時失控撞樹導致汽車着火，幸好人冇事，不過架車就嚴重損毀，最終要花超過1年時間才將汽車修好，並獲保險公司91萬英鎊巨額賠償，成為英國史上最高額的車保賠償。

當然提起Mr. Bean，大家都可能即時想起他的騎呢座駕-黃色Mini Cooper。事實上，他的「戇車」已成為Mr. Bean的招牌。雖然路雲愛收藏車，不過他並沒有因利成便收藏那架「戇車」。2018年，曾在《戇豆先生》電影版用過的「戇車」就於一個拍賣會上以4.5萬英鎊超筍價賣出。

香港影帝都扮過Mr. Bean？

提起Mr. Bean，當年路雲憑角色在全球爆紅，就連2005年韋家輝執導的賀歲片《喜馬拉亞星》都向他致敬。劉青雲在片中飾演的驚青舅父在全片中模仿Mr. Bean，十分搞笑！而在《喜》之前90年代中亦出現過一套梁漢文主演名為《戇豆豆追女仔》的港產喜劇，片名純粹係抽《戇豆先生》水，但實際上係玩卡通片集《大力水手》。當年因版權問題，片名就由戇豆改做戇豆豆。咁都得？！