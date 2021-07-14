被前度笑癡肥！姚琰欣怒減20磅參加《造星IV》

藝人姚琰欣（Bonnie）早前被情所傷，令她發憤圖強專注事業，最近她為參加《全民造星IV》而怒減20多磅及積極練歌跳舞，望成功擺脫性感形象，向前度證明活得比你好。

姚琰欣最近激減20多磅，日前她穿上泳衣大騷弗爆身材。她稱因受失戀打擊而減肥：「因為失戀，所以搵啲嘢去麻醉自己。佢同我講嘅分手原因係我對佢太好，我覺得係藉口。（懷疑佢有第三者？）係，有次發現佢條頸有『咖喱雞』，佢話係畀蚊針。我好少拍拖，所以都傷得幾深，令我對愛情失去信心。佢絕對係渣男，佢自己都承認係。佢仲話我癡肥，我就要減肥畀佢睇，想減多10磅。」

失去愛情後，令Bonnie更努力工作，並有意擺脫以往的性感形象，她自嘲：「搵我拍嘢嘅人都係搵我飾演性感角色，我唔抗拒性感，但我係咪淨係可以拍呢啲戲呢？試過有2部三級片想我全裸，我真係接受唔到，我係性感，但有底線，而我個性感形象令到我同家人有啲困擾，有啲閒言閒語令家人唔開心。」為了轉換形象，她已報名參加《全民造星IV》，又積極健身、練歌及排舞以備戰：「真係好大壓力，大到賀爾蒙失調，係一個突破，我從未試過在鏡頭前唱歌跳舞。（擔唔擔心負評？）唔擔心，會接受批評，我出寫真時都有好多，我EQ好高。」

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