【特約報道】創意無限的Pancake Senmon，出名蛋香味極濃之無麩質日式班㦸外，今次店家將蟹加為主題食材之一，一眾蟹迷絕對不容錯過！今次主題為「蟹王的盛宴」，精選五款時令當造的螃蟹如松葉蟹、麵包蟹、毛蟹、鱈場蟹......等生拆蟹膏、蟹肉、蟹油淆製出味道極濃之蟹粉，完美凸顯蟹粉的鮮香，口感幼滑，味道層次更豐富！兩大菜式包括「賽螃蟹粉Pancake」及「五王蟹粉烏冬」。

賽螃蟹粉班㦸 $198

將打發了的蛋白，釀入蟹粉，成件事已經創意非常！濃郁蛋香的班戟配上鮮味蟹粉，味道層次相當鮮明，美味非常！這道菜更以一個精緻的日式首飾上菜，打開的一刻華麗感滿滿，不論味道及打卡都100分！

五王蟹粉烏冬 $198

用五款時令螃蟹製作出的蟹粉分量十足，覆蓋整個烏冬。口感煙煙韌韌的烏冬每一條均勻地布滿蟹粉，啖啖馥郁蟹香，真係一口接一口停唔到！另外配有花雕酒及自家製山楂醋，花雕酒用上香水瓶、蟹醋用上和風盒子盛載，成件事都好精美，只看賣相已經是一件賞心樂事，而且色香味俱全，絕對值得一試！

和食10品「竹之膳」 $198

Pancake Senmon 每一季會推出季節限定版和食宴，繼櫻之膳大受歡迎後，緊接而來的是配合炎炎夏日，清新而優雅的「竹之膳」，當中以人氣和風開胃菜式為主，和食10品包括開胃非常的「芝麻醬蘆薈豆腐沙律」、牛骨慢熬出醇香濃厚的「雪濃大根湯 」、帶有碳烤香氣的「照燒雞肉多士」、幼滑香甜的「紫薯酥」、秘製香橙醬汁「香橙鴨胸」、「招牌抹茶Pancake」、「柚子唐揚炸雞」、「福袋年糕 」、「日式汁煮鮑魚」及「柚子鹽湯烏冬 」。

紫薯Mont Blanc $158

滿滿的紫薯蓉如絲綢般覆蓋着外層，質地柔軟香綿，紫薯味清甜突出，甜度亦不會過高，再配合上豆腐雪糕及原味班戟，豆腐雪糕完美地把紫薯的清香，發揮得淋漓盡致，配合上蛋香味班戟，簡直是完美組合。而且紫色的造型尤其精緻，實在令人賞心悅目。

濃蕃茄牛肋條意粉 $128

絕對意想不到的是，在一家Pancake店可以品嘗到一個非常高質的牛肋條意粉，更想像不到的是這個大受歡迎的意粉日賣80份。蕃茄味極香濃的醬汁，充斥着番茄的清甜，而且牛肋條的軟淋度十分適中，肉質鬆軟之餘帶有咬口，恰到好處。甘筍亦吸收醬汁精華，連配菜都美味非常，試過就完全明白為甚麼這是人氣大熱之選！

焙茶雪山 $148

Pancake Senmon首創之焙茶雪山，加入優質焙茶發打之蛋白，茶味非常香濃，入口即溶、甜而不膩。以黃金比例調配出焙茶、糖跟蛋白的外層，才能打出柔軟而煙韌、花紋清晰的表面。再把外層略為燒至香脆，配上雪糕及蛋味香濃的班㦸內餡，多重滋味，令人難忘。另有抹茶味可供選擇。

Pancake Senmon

地址：銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B號舖

查詢：2348 8889