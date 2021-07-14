《怪奇物語》女童星被舊愛爆未成年性史　申請禁制令

憑Netflix電視劇《怪奇物語》（Stranger Things）走紅的17歲英國女星Millie Bobby Brown，被20歲網紅舊愛Hunter Echo日前於網站直播大爆她16歲時與自己發生性行為，卻堅稱自己沒有犯法。

Hunter指他與Millie的關係獲得對方父母同意，又指是Millie向他主動，兩人拍拖8個月。不過網友並不同意，批評他作為成年人呃細路女上床，他亦承認：「係，我係呃細路女上床。」他又笑言自己才是蝕底的一方，因為自己是被Millie用超能力控制，引用其《怪奇物語》角色設定。Hunter繼續詳細描繪與Millie性行為的細節，當網友留言表示：「個細路女好識得口交。」他回應：「佢係呀。」然後大笑。他又表示：「我試過舔佢X忽呀。」

Millie最近公開與美國搖滾歌手Jon Bon Jovi的19歲兒子Jake Bongiovi新戀情，她透過發言人批評Hunter，指他說法沒有誠實、不負責任、具冒犯性與充滿恨意，將會採取法律行動阻止他亂說話。