【圖輯】進化版黃德斌　從肌佬到Gay佬

58歲，人生已過了大半，踏入收成期，理應退下來享受人生，不過就在此時黃德斌卻站上人生高峰，接拍了ViuTV的《大叔的愛》，帶來不一樣的德斌，一句「田田，I Love you」笑爆香港觀眾，想不到原來黃德斌也可以做諧星，也可以令人笑到碌地，進化版的黃德斌處處令人驚喜，令不少觀眾都讚嘆從未見過這樣的黃德斌。

在無綫浮沉多年的黃德斌由跑龍套開始做起，拍下不少經典劇集，《火舞黃沙》、《天與地》、《金枝慾孽》，但主角好像永遠沒有他的份，一直都為他人作嫁衣裳，直到《刀下留人》終於擔正做男一，口碑好收視卻未如理想，但德斌沒有放棄，勇於嘗試的他拍了BL喜劇《大叔的愛》，再做男一，今次劇集大收旺場，成為全城熱話，就如黃德斌所說「做人不能一成不變」。

練得一身爆肌身形的他，全盛時期有8舊腹肌，加上1米81的身高，令他成為廣告商的寵兒，拍下不少半裸廣告照，而他也毫不吝嗇展示健身成果，更於劇集《火舞黃沙》中展現完美身形，也成為該劇最難忘的賣點之一，近年他已經甚少剝衫，所以現在就跟大家看舊照回顧一下，型佬黃德斌愈老愈有味道！