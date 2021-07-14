南韓演藝界爆疫　朱智勛曾接觸確診者停工隔離

南韓最近爆發第四波疫情，今日單日確診個案升至1,615宗，是疫情大流行以來的單日新高，而疫情亦殺入演藝界，電影製作公司Sanai Pictures的代表韓在德於本月13日確診，另一職員則於13日確診，令電影《Hunt》的拍攝被迫中斷，《Hunt》的導演李政宰與主演鄭雨盛已接受檢測，並證實沒有中招，而今日有消息指男星朱智勛亦曾與確診的工作人員接觸，已接受檢測及進行自我隔離。

據悉朱智勛於本月9及10日在釜山為《Hunt》拍攝客串的戲份，期間曾與Sanai Pictures的職員見面，於13日收到該職員確診的消息後立即接受病毒檢測。其後有韓媒指朱智勛與金南佶、趙宇振及朴誠雄等有份參演《Hunt》的演員已獲通知沒有染疫，朱智勛所屬的H&事務所向韓媒表示：「朱智勛為客串電影而到釜山參與拍攝，期間他一直與工作人員保持社交距離，但為了安全起見，他還是接受了檢測，已證實沒有確診。」事務所又指朱智勛雖然沒有中招，但會暫時留在家中隔離，而《Hunt》將暫停拍攝，會遵從當局的指示，再決定何時復拍。

此外，男團BTOB成員李旼赫因為曾接觸確診者而要進行隔離，所屬的Cube事務所今日指：「李旼赫的唱歌老師近日確診新冠肺炎，他已於今早接受病毒檢測，並獲通知沒有染疫，但為免疫情擴散，他暫時會在家中自我隔離。」

至於古天樂打造的中韓合作4人女團「SKYLE」原定於本月19日出道，但事務所指有工作人員曾接觸確診者，雖然「SKYLE」與事務所職員都沒有確診，但為安全起見，「SKYLE」將押後出道日期。