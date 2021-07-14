抓緊「冬病夏治」　調理身體

【特約報道】「三伏天」，是在每年傳統指「陽氣」最盛的三時段，懂養生的人，都會抓住這時機，做「三伏貼」或「艾灸」，通過溫熱皮膚表面，從而使陽氣等，滲入人體臟腑，致暢通經絡、增強免疫力、冬病夏治和養生防病之效。

三伏做艾灸，好處多

三伏期間，太陽最烈，陽氣最盛，人體肌膚毛孔這時最開通，經絡最疏鬆。若此時做艾灸，借艾灸的熱傳力，把艾草的藥效，通過經絡的傳導，使人體的內臟能溫通氣血、增強免疫力，從而達到防治百病。

專家復原：名醫艾條

小編日前到華潤堂買艾條，不講不知，原來本港有一「艾草世家」，將失傳已久的艾條秘方復原，製成「國艾牌」艾條。這秘方源自華佗和孫思邈等神醫，能「透諸經，而除百病」之用。無病者常用艾灸，也有健康益壽之效。

艾條優劣不一，而這「國艾牌」艾條，其黃金比例配方，乃集「國家級」兩大瑰寶而成：其一是選用「國家級非物質文化遺產」漢皮紙（又稱桑皮紙）；其二是選用「國家地理標誌保護產品」蘄艾（又稱艾王）。漢皮紙含桑樹皮，性涼，專調和「蘄艾」純陽之火性，使此艾條溫而不燥，灸透力強，潤而能直達穴位深處，且不會對經絡、身體等造成傷害，常艾灸也不易上火。

隨身灸：省時省力

中醫指，人一生中，「陽氣」會隨年長由強變弱；「陽氣」足則體健；「陽氣」弱則多病。艾灸，能祛人體之寒濕瘀滯、更可溫經散風，且專補人「陽氣」，強身防疫。故此，男女老少，三伏天，用<隨身灸>一邊工作，一邊做艾灸，有病則驅病，無病則強身。

除在三伏天宜做艾灸外，不論一年四季，傳統上長用艾草，洗頭洗身，可助通經活絡、驅寒逐濕、排毒除菌、防病養生，好處多多。故此，早前本港有「艾草世家」已將艾草精華製成艾草洗頭水和沐浴露，以方便現代人。

現於本港各大超市有售

查詢：2811 0099