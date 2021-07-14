飯局忙應酬　范冰冰晒20歲靚樣放唔低昔日霸氣？

內地女星范冰冰未捲入逃稅風波前，演藝事業如日方中，曾講過「我不入豪門，我就是豪門」，喺娛圈中霸氣稱冠，不過經歷「逃稅風波」後，幕前工作被迫煞停嘅佢，連氣燄都熄埋。日前網上流出佢出席時裝騷飯局嘅視頻，話佢喺食飯期間，有幾位男士埋佢身請佢飲杯，冰冰見人哋盛意拳拳，立即連飯都唔食，火速起身同中年男士舉杯之餘又密斟，時面帶微笑，時點頭彎腰，表現好恭敬，而佢身後正低頭密密食嘅中年男人，就係冰冰嘅型男爸爸，不過囡囡正忙應酬時，佢就埋頭擦蟹，有網民心痛冰冰食餐飯都咁忙，覺得范爸爸點解唔幫愛女解圍？

雖然有人覺得冰冰嘅地位今時不同往日，但係仍然被讚冰冰係大美人，有幸同佢共進晚餐嘅賓客，喺網上留言大讚冰冰貌美：「顏值高，衣品好，360度無死角，不愧是大美人，這頓飯自己吃得『心潮澎湃』。」

另有網友留意到冰冰嗰晚攞嚟紮辮嘅藍白頭巾，話記得喺佢出席上海某時裝周時戴過，不過嗰次唔係攞嚟紮辮，而係當包頭嘅頭巾用，嗰日佢仲係蹺住腳姿勢睇騷，唔使忙應酬嘅佢，以嘉賓身份現身時，同今時今日相比真係有好大分別。而佢亦喺社頻平台上載自己20歲的圖輯，似有懷念以往一帆風順的生活。