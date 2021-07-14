捏Pat拖手上房！雞排妹驚爆做小三：不知道你的存在

台灣女神鄭家純（雞排妹）是非一向多多，日前佢先忙住為性騷擾風波反擊，今日就被爆出新戀情，但被指做人第三者！雞排妹被影得與揸跑車嘅男子到5星級酒店開房密會，到達停車場時，兩人態度親暱，雞排妹伸手捏對方Pat Pat，之後再手拖手上房，據指該男子大雞排妹約10年，從事桌上遊戲生意，不過竟然係已經有未婚妻「A小姐」！

A小姐受訪時指去年3月與對方交往，期間對方3度求婚，婚前同居已近1年，終於決定今年9月結婚，但婚約卻突然被取消。A小姐又透露曾發現未婚夫與雞排妹疑有曖昧往來，但未婚夫卻表示同雞排妹只係朋友。

而今早（14日），雞排妹就發長文回應，並表示覺得很冤枉：「A女你好，我確實不知道你的存在，但我也不想被認為是第三者。」她透露與男方相識3、4年：「他是會和很多網公網婆一樣叫我老婆沒錯，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯，目前我一樣都沒答應過，有答應陪同出席的，必是有助於他的場合。」而最後她叫A小姐「發洩到此就好」：「因為你的回應而出現的新聞標題，對我和他來說是非常小的事，以我的立場來看，目前為止覺得你很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望你發洩到此就好。」

雖然雞排妹間接承認戀情，但將男方定義為「相互支持與幫助的朋友」，不過被影到拖手捏Pat等情侶行為，令網民不解：「所以這是甚麼關係？不能苟同…」又指時序不太合理：「認識對方很久卻不知道他有未婚妻？」、「可是去年不是還有跟一個交往3年的對象分手，現在這個男生4、5年前認識，敘述看似有交往的共識，這樣看起來是不是有重疊啊…」