【專家拆解】氣炸食物會致癌？

不少人近年都喜歡以氣炸鍋煮食，但之前有報道指氣炸鍋煮食會致癌，經常吃氣炸食物又會不會特別容易致肥呢？今集《醫D病痛》就找來香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士以及認可營養師（香港營養師學會）黃鶯（Annie）為大家拆解一系列的氣炸鍋疑團！

消委會曾指氣炸鍋煮食時會產生致癌物丙烯酰胺，方博士就指高碳水化合物的食材經過高溫烹調例如煎、炸、焗就有機會與氨基酸形成丙烯酰胺，舉例如果1,000克的食物，如果丙烯酰胺的含量少於60微克，其實含量極少。重點在於身體內有器官包括肝臟進行一些化解毒素的功能，加上日常喝大量水，身體代謝功能保持正常，有理由相信這些少量污染物可以自然透過排泄系統排走，不需要過分擔心。

至於氣炸食物與傳統油炸食物比較，營養師Annie認為氣炸食物會比較健康，因為氣炸鍋可以使用食物原有的油脂進行烹調，或者製作過程只需要在食物表面掃上少量油，用油量比較少。而且氣炸過程可以將食物原本的油脂逼出來，令到真正吸收的油份較少，相對健康一點。另外，使用氣炸鍋可以設定時間及溫度，可以控制的因素較多，同時氣炸過程可以隨時查看食物的狀態，預先決定提早完成烹調過程，相比傳統油炸，燒焦食物的機會較低。