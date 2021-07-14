【簡潔生活學】去或留　只要調節心態

這兩年，因為社運和疫情，經濟不景氣，大家的生活也產生了很大變化，很多朋友失業，餐廳食肆關閉，市面一片蕭條，經濟何時復甦，是一個未知之數，反正重新洗牌，很多親朋戚友，希望轉換新環境、嘗試新生活，而萌生離開香港的念頭。

去或留，每個人也有自己的決定或選擇權。我從小到大就在香港出生和成長，在香港讀書、結婚、生小孩，在這土生土長的地方有着我大半生的回憶。這一年，很多朋友都因為去留問題而煩惱，回顧上一次的移民潮應該是1997前，20年前如果你問我有沒有移民的打算？我仍是黃毛丫頭剛剛踏出社會工作，哪有主見，哪有長線發展的打算？

但現在問我同一問題，我會答我沒有移民的打算，並不是我太習慣這個地方、這個城市。我性格比較容易適應環境，所以即使到其他地方生活對我來說沒有太大難度，我喜歡認識新朋友，學習新事物，世界這麼大，每個地方我也想去看看風土人情，去認識每個地方的新奇事物，所以移民代表要永遠離開一個地方又或者長住一個地方，那倒不如說我寧選擇做一個游牧民族吧!

我喜歡這個根深柢固的城市，亦喜歡探索不同世界的國度，更熱愛追尋新科技新知識，所以移民不能滿足我欣賞每個國家的不同文化，最適合我的生活方式是不斷遷移，像動物大遷徙。我喜歡到每一個國家生活一段時候，去體驗當地的種族文化和生活習俗，最有趣的是每一個地方都有其優點和缺點，而每一個人要學習的，就是要隨着環境去適應，所謂適者生存，所以對於我來說每一個地方、每一個國家都能夠活得精彩，我更加喜歡每一個地方的歷史背景，如果說移民是因為不適應環境轉變，那我選擇另一種看法：移居是因為每個地方也有新奇刺激和好玩的點子，所以樂意不停地去認識這個世界。

Profile：Kitty Wong

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