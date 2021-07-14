「叔姪戀」玩完！阮經天被爆與細16年女友宋祖兒分手

台灣男星阮經天2019年和小16歲大陸女星宋祖兒合作《舌尖上的心跳》傳出假戲真做，之後就爆出緋聞，不僅被拍到共遊峇里島，甚至還被爆到女方家過夜，戀情備受關注，有消息指，宋祖兒好友透露她與阮經天的叔姪戀情，早在8個月前就玩完，據悉是宋祖兒的團隊認為戀愛容易影響剛起步的事業，始終不是很贊成兩人交往，無疑讓喜歡大叔類型、又主動追求感情的宋祖兒備受打擊。

根據時間推算，兩人約是2020年11月左右分手，有消息透露去年聖誕節曾在橫店巧遇阮經天，當時手上還拿着樂高玩具，雖然不知道阮經天前往該地的目的，但當時宋祖兒正好在橫店拍攝新劇，加上曾透露喜歡樂高，因此現身橫店被推測多少與宋祖兒有關，似乎曾有短暫復合。

不過，阮經天日前出現在好友張鈞甯直播中，當時聲稱貓咪現在是他的女友時，更被張鈞甯笑說：「在你身邊的，如果不是那隻貓會更好。」間接透露阮經天目前單身的感情狀態。

另外，宋祖兒工作室發聲明，稱近日有用戶散播「宋祖兒戀愛分手」、「宋祖兒街頭醉酒」等不實言論，已嚴重影響宋祖兒女士的正常工作與生活。同時表示宋祖儿一向以演藝事業為重，無任何不良行為。