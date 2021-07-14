X-TREME 105　型得有實力

始建於16世紀的Meppel，是荷蘭最古老的港口城市之一，還可找到歷史悠久的運河航道，因而有船廠選擇落戶當地，包括成立超過50年的Holterman Shipyard。該船廠於近年銳意開發X-TREME系列遊艇，以融入創新的技術、強大的動力與豪華的內飾為賣點，其第一艘遊艇「X-TREME 105」預計於今個月交付，令人期待。

鋼鋁構造 堅固有型

長32.65米、寬7.84米的「X-TREME 105」，由Bernd Weel Design設計、Diana Yacht Design建造，光滑的鋼質船體與鋁製上層建築，看起來堅固又有型。

性能方面，遊艇的動力來自兩台Volvo D16MH發動機，最高時速為15節，若以10節的速度巡航，航程可達2,400海里。另外，它又配備了CMC Marine的Waveless STAB電動鰭穩定器、控制系统Argo和電動轉向系统，而且所有基本技術系統都進行了備份，如船首推進器、船尾推進器、穩定器和造水器，以便獲得最佳的運行可靠性。

布局精妙 設施齊全

除了帥氣的外觀和強勁的性能，「X-TREME 105」的內部布局亦十分精妙，足夠容納10位乘客。4間雙人客房位於下層甲板，全部附設衞浴設施；主人套房則設於主甲板，布置豪華，設備齊全。另有船員宿舍設於下層甲板，可容納4名工作人員。

設施方面，娛樂區、休閒區、廚房一應俱全。後甲板更有一個5米長的游泳池，獨特之處在於底部可以移動，換言之，泳池深度可以調節，而且移走底板後，可變成一個濕式發射系統，足以容納一艘10米的RIB充氣艇。另外，在船的中央設有專用倉庫，可放置水上電單車等大型水上玩意，滿足熱愛水上活動的朋友。

規格表

船長：32.65米

船寬：7.84米

吃水：1.85米

總噸位：198.5噸

油缸容量：19,430升

水箱容量：2,100升

引擎：2 × Volvo D16MH 551/750Kw/ PK

巡航速度：10節

最高航速：15節