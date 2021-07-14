鮮味蟹饌　食盡創意滋味

呢排天氣熱到暈，連帶影響胃口，呢個時候最啱食海鮮，而啖啖肉嘅長腳蟹與多變惹味嘅花蟹肉蟹亦係開胃之選，喚醒味蕾。

港版蟹道樂

曾首創將阿拉斯加蟹一蟹兩食而風靡一時嘅神燈海鮮酒家，今個夏日搞搞新意思，由即日起至7月31日將阿拉斯加蟹拆食，由主菜、主食到湯品，推出全新嘅「阿拉斯加黃金全蟹宴」（4位用）。餐廳選用逾4斤重嘅阿拉斯加蟹入饌，活用各個部位，炮製出蟹膏蛋白炒鮮奶、星洲麥皮蟹腳、雞油花雕蒸蟹身、宮廷蟹爪濃雞湯、鮮拆蟹皇烏冬等多道創意菜。阿拉斯加蟹除了啖啖肉外，蟹膏都零舍多，大廚特別研究了兩款做法任客人點選，大家可因應個人喜好選擇蟹膏蛋白炒鮮奶或活膏甲羅燒。創製菜蟹膏蛋白炒鮮奶，係以順德名菜炒鮮奶嘅方法加入阿拉斯加蟹膏演繹，選用3.6北海道牛乳炒煮而成，奶味特別香濃，混和蟹膏鮮香，鮮香味在口腔交織縈迴。至於活膏甲羅燒則在巨型蟹蓋入面放滿新鮮蟹膏、蟹肉、豐富蟹籽同鵪鶉蛋等材料，注入清酒，再由專人負責席前堂燒，攪拌成膏香逼人嘅甘鮮佳餚。蟹宴另包括開胃前菜、懷舊蝦多士及甜品等，為蟹迷帶來叫人滿足嘅鮮味饗宴。餐廳推由即日起推出期間限定優惠價，平足HK$500添呢！

星馬南洋風

新派星馬菜餐廳CaN LaH有來自新加坡名廚張偉忠坐鎮，今個夏日，大廚就以鮮味十足嘅蟹入饌，務求焫起盛夏熱情。星洲名菜之一嘅「螃蟹濃湯米粉煲」（需預訂），蟹湯湯底以十數斤生猛紅花蟹及老雞慢火熬足8小時至湯底呈奶白色，再加入生猛大肉蟹及優質米粉煮成，可以說係全港最鮮味蟹湯。米粉滲滿蟹鮮味，麵質爽滑，鮮香撲鼻，由於每日只作限量製作，老饕可別錯過。大廚亦用上肉蟹，炮製出麥香酥炸軟殼蟹、張師傅招牌生猛螃蟹、星洲辣椒釀焗蟹蓋等多款蟹饌。推介由張師傅首本名菜「張師傅招牌生猛螃蟹」，透過深燜嘅方法取代舊有手法，使調味料能自然滲入食材，且完美保留蟹膏，再取出炒香添上鑊氣，獨出一格嘅手法令蟹肉鮮嫩多汁，展現出十足嘅新加坡風味，這道菜更可選星州辣椒或砂朥越黑胡椒焗或砂朥越白胡椒焗或惹味甘香醬焗或黃金流沙焗幾種烹調方法呢！