唔會搞大湯洛雯先結婚　馬國明：有意外再公布！

無綫劇集《寶寶大過天》還有2日便大結局，今日（14日）一眾藝人在電視城宣傳，他們分組玩遊戲，5位女藝人利穎怡、張詩欣、朱斐斐、吳沚默和葉蒨文玩「媽媽初體驗」遊戲，一同裝假肚及玩健體運動，朱斐斐更玩到走晒光，非常吸睛！而馬國明和吳岱融就體驗媽媽生產時的陣痛，吳岱融痛到標汗，馬國明就面不改容。

受訪時，馬國明透露上星期收視又上升，對收視勝過《刑偵日記》，他認為不同時段不能作比較，覺得觀眾睇劇習慣改變，故要接受，認為收視都要講運氣。在活動期間，他感受完媽媽生產陣痛後，笑言感受到母愛偉大，覺得男士沒有福氣，他說：「媽媽同小朋友嘅連結先天強啲，如果可以生，我唔介意去試吓，偉大神聖工作。」

問到何時真正「造人」？他希望先結婚後才生，他說：「應該唔會有咗先結，正常嚟講，有意外再公布，佢（湯洛雯）都好忙，拍緊《雙生陌生人》，未拍完就要過組，再有另一部mark咗，佢忙過我，拍到12月。」瘦了不少的馬國明透露現正忙於拍攝劇集《隱形戰隊》，因為趕劇不夠瞓，瞓得愈少愈瘦。而他的角色需要身形較健碩，故他經常請教陳山聰和林子善，他說：「山聰半年前就操，我冇乜時間，我都好想操，但唔夠瞓啲肌肉又流失晒！」