《盛．舞者》王君馨融入街霸唔夠揮　狄易達靠實力取勝

無綫節目《盛．舞者》昨晚播映第7集，而本周節目將會延長播放時間至45分鐘，讓觀眾可一氣呵成欣賞賽事。第2輪齊舞戰除了比併舞技，更需比併故事性，最終戴着白色面具、以「初心」為主題的狄易達戰隊，憑藉出色兼合拍的動人演繹，成功拿下本回合第一名，贏了漂亮一仗。

「達仔隊」今次其實贏得不易，皆因「君馨隊」故事與視覺設計均十分出色。「君馨隊」除了以街霸不同經典角色造型登場表演，更配合極盡視聽之娛的舞台設計，包括噴煙、街霸音效以及將街霸絕招融入舞步等，當中亦不乏講求默契的雙人高難度攀爬及旋轉動作，最終獲220分排名第2。

達仔的表演雖然「沒甚花款」，但勝在「以柔制剛」；他們以白色面具暗喻「俗世眼光的枷鎖」，表達出舞者游走妥協與自我之間的掙扎與痛苦，表演厲害之處，是即使戴着面具，仍能感受到所有隊員的憤怒、委屈、迷失及痛苦。達仔隊的真情流露，獲得本回合最高分數227分，並贏得評判一致好評。而隊員火雞姐事後直指大家根本已放下勝負：「最緊要我哋仲有機會講想講嘅嘢。排舞時，我哋依然有顧慮，但就因為我哋仲相信一啲嘢，最開心係有人感受到我哋故事。」

而第一輪齊舞戰表現亮眼的秋成隊，今集將「友誼」、「熱血」、「勇氣」等元素融入舞步，縱然贏得評判「精彩」評價，但卻因震撼力不及上一輪而獲得本回合最低分數201分。