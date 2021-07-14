羅子溢爆楊茜堯錯過囡囡3個月童年好心痛

藝人羅子溢與麥明詩媽媽麥何小娟到書展出席英文兒童書活動，麥爸爸亦有到場支持。子溢笑言來為15個月大的囡囡「小珍珠」取經：「因為就嚟要報playgroup同揀學校，要安排節目，所以同老婆（楊茜堯）煩緊，不過都同自己講唔可以覺得煩，小朋友係禮物，要樂在其中。（你哋有冇試過嗌交？）唔會，冷戰啫，哈哈，例如佢會問我安排咗節目未，我有時會唔記得，所以佢就會嬲我、催我。」他又坦言聽晒老婆話：「因為媽咪細心啲，好有母性。」他又謂希望囡囡有個快樂童年：「唔希望佢咁快接觸學術嘢，去玩吓先，之後再慢慢培養興趣，希望培養佢游水，亦希望佢好似媽媽咁堅強獨立。」

他又透露太太之前在內地拍完劇後，暫時都未再有工作，因上次很不捨得囡囡：「佢好掛住個女同香港，覺得好似錯過咗囡囡3個月嘅童年，搞到返咗嚟之後個女唔認得媽媽，竟然對住婆婆叫『媽媽』，搞到老婆好hurt，所以我哋慢慢糾正番，如果唔係出街笑死人。」但他表示：「呢10幾個月佢淨係好清脆咁叫過一次爸爸，佢仲要無啦啦望住我講，我感動到即刻唔想出街。」他又笑言囡囡遺傳了其古靈精怪：「唔似女仔，又鍾意搲耳仔、聞嘢同放電單眼，又會好sweet咁將個頭掂你。（追多個？）咁易咩，盡力啦，上次有刻意但唔成功，唔刻意先得，所以今次抱隨緣心態。」他亦透露8、9月將離開香港工作。