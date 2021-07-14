康泰旅行社 × HT Mall第二間快閃店　登陸「第一屆零食世界」　

趁今屆書展同場加映「第一屆零食世界」，康泰旅行社與HT Mall於香港會議展覽中心HALL 5開設「第二間快閃店」， 店內以特價售賣過百款環球手信特產，並設有康泰旅遊專櫃專售本地遊、公海遊及本地宅度假Staycation。（客戶提供）

【營業資訊】新冠疫情癱瘓全球旅遊業，康泰旅行社去年4月開創了全港首間由旅行社轉型的網上商店HT Mall，一個集環球手信和本地食住玩的網上商店，是疫情初期成功轉型的例子。今年7月初，隨着政府消費券開始接受登記，HT Mall更首次與AlipayHK及SHOPLINE於中環IFC開設為期一個月的快閃店，將20多款來自日本及台灣的人氣手信引進到門店銷售，吸引不少熱愛旅遊人士選購，開店短短兩星期，部分零食手信更一度被搶購一空，反應相當不俗。

今天（7月14日）康泰旅行社與HT Mall再接再厲，適逢今屆書展同場加映「第一屆零食世界」，遂決定參與並於香港會議展覽中心HALL 5開設「第二間快閃店」。店內售賣過百款環球手信特產，全部以特價現貨發售，包括日本、台灣、馬來西亞及韓國等，當中多款日本特產更是首次引入香港的會場限定，包括大家熟悉的日本地方縣政府如熊本縣、福岡縣、鹿兒島縣、宮崎縣、北海道縣及沖繩縣等引進的日本特產，心水推介包括有齊6種九州地道拉麵的九州七縣之旅–拉麵套裝，榮獲2018年九州福岡手信特產大獎、有原味、 明太芝士及瀨戶內檸檬味的福岡黃金雞皮，備受熊本縣居民愛戴逾30年、入口甜而不膩的熊本熊黑糖冬甩捧，鹿兒島縣產的安納芋之芋蜜及深層海洋水製成的安納芋蜜蛋糕，及去居酒屋必嘗的宮崎炭火燒雞。不可錯過的還有食用時只需用焗爐或微波爐加熱一下的北海道南富良野即食牛油焗男爵薯仔，喜歡甜食的朋友則必買獲得2018年沖繩縣推薦優秀產品獎沖繩黑糖朱古力饅頭，及得到第26屆全國糕點博覽會名譽知事獎的沖繩芒果布甸蛋糕。本周末（7月17及18日） 更有與日本地方縣政府合作舉行特別企劃，到時會有宮崎主題人物Muchan及鹿兒島主題人物Greboo同大家打招呼，值得大家來捧場。

除了環球手信特產外，現場還設有康泰旅遊專櫃，專售本地遊、公海遊及本地宅度假Staycation，提供不少場內限定優惠，當中包括「欣澳、迪欣湖、天際萬豪酒店自助午餐一天遊」，會場報名即減HK$150。公海遊也享有船票折扣優惠，最高減HK$300及額外賞HT Mall購物金。而近期大受歡迎的宅度假露營車，更加預留10月房間供會場人士選購。

為了讓顧客選購心水手信時有更強的保障，快閃店更設有Aqigo納米離子空氣淨化機，及定時使用納米光觸媒空氣淨化噴霧，其專利納米技術有效殺滅空氣中99.999%的細菌，淨化室內空氣質素，令大家買得安心放心。