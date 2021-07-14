阿女幾多歲拍拖都得　林盛斌：要畀我認識先！

藝人林盛斌（Bob）與楊詩敏（蝦頭）齊齊接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒專訪，大談為動畫電影《波士BB2》配音感受，4個孩子之父的Bob表示上一輯上映時，屋企將有新家庭成員，當時細路未出世於媽媽肚內，而三個家姐還未知情，他說：「當我話畀佢哋知屋企多個成員時，嘩！佢哋好大反應，特別係大家姐，又喊又鬧，話我做乜又有，生咁多做乜，已經有三個仲生？你哋好得閒？之後帶佢去睇呢套戲第1輯，佢睇完喊，話遲啲有新成員，會好錫佢，原來電影有教育意義，學識每個成員都要相親相愛，我都好感動。」Bob直言要跟子女多溝通，他說：「我有同三個女講，如果拍拖完全冇問題。幾多歲拍都得，但要畀爸爸認識先。」

而蝦頭表示今輯電影有一段兄弟情令她好深刻，她說：「劇情講述兄弟不和之後和好，其實我爸媽以前離婚，令我覺得有啲憎恨，導致我同佢哋嘅關係麻麻，有段時間我直頭嬲咗佢哋、唔理佢哋，離家出走。人大咗就發覺佢哋始終都係我父母，而佢哋都冇嬲我，呢幾年我同番媽咪住，間唔中亦有見爸爸，覺得父母年紀大，我應該盡力去照顧佢哋。」談到生育問題，她笑說：「我呢個年齡冇得生啦！其實我鍾意小朋友，小朋友都好鍾意我，但我諗領養多過自己生，我知道唔簡單，同埋要我另一半都要接受先，有時覺得自己未照顧到自己，又點去照顧下一代呢？不過點都好，首先要Bob快啲介紹男仔畀我先！」