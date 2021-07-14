復古新無反　6色啱文青

5G年代人人用手機美顏影相，但相質、感光元件、拍攝手感仍難與相機相比，特別是當相機加入復古元素，還是會吸引一班拍友繼續支持。一段時間沒有新機推出的Nikon，最近發表的Z fc就在影友界刮起話題，皆因它沿用了80年代經典菲林相機Nikon FM2的造型，啞面銀色機身綴以黑色皮革，就連「Nikon」標誌也用上昔日設計，單是外觀已相當吸引人。而且它與時並進地大玩多色機身，買家可自訂皮革顏色，共有白、米沙、琥珀棕、自然灰、珊瑚粉紅及薄荷綠6色選擇，啱晒文青們彰顯品味。

作為Z系列無反相機家族的最新成員，Z fc的操控布局趨向直觀式，配備了專用撥盤調校ISO、快門速度與曝光補償，同時僅重390g，大約等於兩部iPhone 12 Pro咁重，以相機來說十分輕巧。相機的ISO感光度高達51,200，支援4K UHD拍攝、AF-F主體自動追蹤及20多種Creative Picture Control特效，當配搭NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR鏡頭拍攝時，更能發揮鏡頭內置的光學減震能力，減低作品鬆郁濛機會。

如同近年Nikon相機，Z fc可把相機的影像及影片傳送到智能裝置，又或透過手機屏幕的鏡射功能作遙距拍攝。另外，一經接駁電腦，相機還能當作Webcam使用，提供更清晰直播效果，一眾YouTuber買機又多個理由。