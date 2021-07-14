陳展鵬新歌出埋廣播劇　關嘉敏出聲又出力

視帝陳展鵬年初簽約唱片歌曲隨即推出歌曲《零歲》贈愛女小豬比後，近日緊接再推出不一樣的情歌《真愛配方》，歌曲講述男主角被背叛，跟其現實生活常相反。而新歌更聯同兩位創作人合作廣播劇，他表示：「以前流行廣播劇，係陪伴好多人成長，發覺最近好似興番podcast，好想藉住呢首歌喚醒大家回憶，我諗歌曲都會令好多人有共鳴。」問到為何不參與聲演？他說：「首先我覺得依家好多人把聲，其實都好好聽又有感覺，所以都想搵番一啲錄開廣播劇嘅演員，而今次都搵咗同公司嘅一班年青歌手錄，因為我睇完個劇本就覺得好正，時下年青人應該好有共鳴。」

而Carman（關嘉敏）、天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）及Lincoln（許俊豪）就是展鵬口的年青歌手，問到Carman有何趣事？她說：「我係同Lincoln一齊錄音，當講到佢嗰段有好多女仔朋友，我忍唔住第一反應係做咩拎真嘢出嚟講…哈哈。好開心可以幫展鵬新歌去做今次廣播劇，我自己都好鍾意聽廣播劇，細細個成日會同家姐一齊玩，終於真實參與其中都係完成咗我其中一個夢想。」而Gordon和Lincoln完成廣播劇後，亦忙於拍攝電視節目和演唱會排練，亦抽時間操肌，希望在演唱會中以最佳狀態演出。