「大胸黃美棋」鄭杞瑤情緒爆煲　唐安麒勉勵要強化自己

藝人朱慧敏（Queenie）今日（14日）以臨床催眠治療師身份，出席Ace Talent演藝大獎活動，即場向各位參賽者提供身心靈的訓練。而主辦單位及首席評審唐安麒就提出建議，就各參賽者將來進入演藝圈之後，可能會面臨來自各方面的壓力問題，認為他們要強化好自己的心情。

期間參賽者「大胸黃美棋」鄭杞瑤（Kylie）表示因為胸大豐滿而成為焦點，坦言情緒緊繃抑鬱，她表示：「自從上次準決賽見到傳媒之後，大家的報道都是將我的胸大丶身材丶某某人的翻版這樣說，而成為焦點，而忽略了我自己本身的才能，這星期我承受很大的壓力，看到網上的留言，而外出也會覺得有人對我指指點點，真的承受很大的壓力，好難過，唔知點面對，我第一次見傳媒就係着住泳衣，當時見到好多人影我，我又緊張又驚，唔知點好，之後睇報道，見到我嘅身材變咗做焦點，我真係覺得好大壓力，好似身材已經掩蓋咗我本身嘅優點，所以我開始有啲迷失。今次見到Queenie姐姐，傾咗好多嘢，透過上堂，覺得釋放咗唔少壓力。」

同場，知名設計師Dorian（何國鉦）出席完準決賽評審活動之後，指參賽者可塑性甚高，只差全面形象的改造。製作單位的韓藉老闆隨即邀請他出任形象總監，更豪擲7位數幫參賽者形象大改造。