撐開《大叔的愛》續集　盧瀚霆呂爵安要加閨房樂！

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Stanley（邱士縉）等主演ViuTV劇集《大叔的愛》倘有兩集大結局，眾演員晚上（14日）現身九龍灣，為緊接推出的日版《大叔的愛》宣傳，場面熱鬧。

談到劇集無論口碑及收視都錄得佳績，Anson Lo及Edan受訪時都難掩興奮，更直言期待有續集或電影版推出，又多謝觀眾對所有角色的支持與愛戴。問到倘若結局收視突破雙位數？他們會否再咀嘴報答粉絲支持，Edan搞笑謂：「如果3位數乜都做添呀！」

二人又異口同聲表示15集的感情線發展「唔夠喉」，坦言倘若有續集，希望加多些「閨房樂」：「可能大家期待唔係我哋嘅肢體上嘅親密，而係日常生活間嘅互動，好似一齊刷牙咁及睇電視。」Anson Lo更打趣要加插劇情，由他說故事氹Edan瞓，而臨近結局他坦言不捨感覺愈來愈強烈。至於有指他社交網粉絲人數直逼姜濤，Anson Lo坦言不需要用數字來比較，感激大家對他們的支持。

談到「鏡粉老公苦主大聯盟」的成立，兩人直言：「有睇過貼文，會心微笑。其實好窩心，一班老公好似喺度投訴，但其實好sweet，佢哋可以為自己老婆做咁多嘢。」至於有「神徒」將Anson Lo的大相掛在客廳正中位，他笑謂：「辛苦大家屋企多咗樣嘢要打掃，我感受到一個家庭不只一個成員支持我哋，就連小朋友都可能揸住我哋嘅嘢，一家人一齊討論。（有冇試過喺街見到情敵？）試過喺升降機遇到住同一棟大廈嘅苦主男士，佢話唔憎我，又問我係咪好緊張，我話冇，但佢話『我感覺到你好緊張喎』，我就同佢講，你再問我就真係好緊張，哈哈。」