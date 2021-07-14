有美在旁，男人做乜都特別起勁啦！（互聯網）

唔知道大家去做Gym時，有冇發現如果在場有索女嘅話，會做得零舍起勁呢？日本有YouTube頻道就做咗個實驗，發現同樣情況可用喺提升食力上，果真係有美在旁，男人特別起勁！

食指大動

打工人勤力工作嘅動力嚟自份糧，咁食嘢嘅動力又源自邊度呢？有日本YouTube團體就話畀大家知，只要有索女喺身邊，男士嘅食量會自動Up！

話說團體「東海ON AIR」（東海オンエア）早前做咗個實驗，驗證坊間關於只要有索女喺身邊，男士嘅能量便會Up嘅傳言，而佢哋便以食量進行實驗，先安排兩位男扮女極度樣衰嘅團員服侍食蕎麥麵，結果兩位主持人分別食咗70碗及67碗。一星期後，再安排兩位寫真女優進行同樣挑戰，結果分別係100碗及103碗！不過佢哋補充指，仍待更多實驗至能驗證傳言。話說回來，其實兩位伴食女優並非一般人，佢哋分別係賽車女郎出身嘅堀美實咲及擁有對35G巨乳嘅白石瑞穗，單係外形都已經令人食指大動啦！

惡搞AV版《龍珠Z》

繼之前日本動漫《鬼滅之刃》推出惡搞AV版後，早前又有另一套膾炙人口嘅動漫被AV化，佢就係唔少人都睇過嘅《龍珠Z》喇！呢套由AV片廠妄想族推出嘅作品叫《GOLDEN BALL Z人造人間18號機的傲嬌SEX BATTLE》，無論係封面設計，以及「18號機」呢個名字，都會令人聯想到佢係向《龍珠Z》「致敬」之作，就連導演個名亦叫做「烏山龍」，令人諗起原作者鳥山明呀！

有唔少日本網民都讚女主角嘅神態真係好似人造人18號，至於呢位叫Carmen Callaway嘅脫星又係乜水呢？1992年10月30日喺美國出生嘅佢，2013年出道，不過一直唔紅，相信今次可以憑呢套AV令更多日本AV迷認識佢，人氣急升。

英女做Gym有高潮

健身可以令身體變健康同強壯，但可以健出性高潮，未免太匪夷所思啩？唔係講笑，呢位嚟自英國嘅24歲Sophie Blackman，早前受訪時表示發現自己做健身時，都會出現性高潮，搞到佢唔敢再去健身室。

佢話喺抗疫期間，因為每星期食5次快餐，令體重暴增，趁健身室解封後去做Gym減肥，點知喺練習深蹲時，卻突然感覺到強烈性高潮！佢以為係偶然事件，點知每次練習深蹲時都會出現高潮，因而令佢唔敢再去健身室，更加唔會跟朋友一齊做深蹲動作。不過，佢就話好彩只係出現短暫高潮，否則畀人見到，就真係會好尷尬。

而專家就表示呢種情況係經由運動誘發嘅性高潮，又稱為「核心高潮」，因為呢種高潮與核心肌群訓練有密切關係，令女性做核心運動時可能達到高潮。