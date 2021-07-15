【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初六甲子金執日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、移居

忌：開倉、修倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、5、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

工作已踏入收成期，宜加把勁作最後衝刺。

金牛座

行事要識變通，不妨採取先易後難的策略。

雙子座

內心記掛着某件事，令你變得悶悶不樂。

巨蟹座

與人合作切忌情緒化，忍讓與遷就不可少！

獅子座

一子錯滿盤皆落索，作任何決定要想清楚。

處女座

無心工作，倒不如放一天假，做喜歡的事。

天秤座

易遇上挫折，既破壞心情，又打擊信心。

天蠍座

心情煩悶時，建議做點運動，轉移注意力。

人馬座

不論做甚麼都被人針對，心情不爽到極點。

山羊座

被迫與不信任的人合作，士氣跌至谷底。

水瓶座

好好珍惜會友時光，因事後又要回歸忙碌。

雙魚座

助人為快樂之本，你的善良可換來好心情。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）猴 易破財

鼠

幹勁十足，做事高效，與人競爭具優勢。

牛

人緣跌，有伴侶者要忍讓，家和萬事興。

虎

得到貴人支持，遇到難题也能化險為夷。

兔

偏財運大好，不乏中獎、收禮物的機會。

龍

有社交運，易從聚會中獲得有利的資訊。

蛇

身心狀態差，無論做甚麼事都提不起勁。

馬

是日沖煞，懂得包容才可化解感情危機。

羊

運氣很好，不管在公在私都有驚喜收穫。

猴

情緒欠穩，做事患得患失，易招致破財。

雞

財運不錯，積極開拓財源會有可觀進帳。

狗

心情鬱悶，是時候找個可靠的聆聽者。

豬

心浮氣躁，不夠踏實，小心丟失飯碗。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

龍是吉還是兇呢？

龍於西方及東方的意義及解釋完全不同，因為兩地的文化及傳統有異。

東方的龍，一直被大眾定義為祥龍、瑞龍，是好的象徵。但其實龍於西方，英文叫Dragon，是代表着邪惡的象徵呀！

《聖經‧啟示錄》第十二章7~9節：「在天上就有了爭戰，米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰。並沒有得勝，天上再沒有他們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的，他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。」

第二十章1~3節又說：「我又看見一位天使從天降下，手裏拿着無底坑的鑰匙和一條大鏈子。他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他綑綁一千年，扔在無底坑裏，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國，等到那一千年完了，以後必須暫時釋放他。」

那麼到底龍是吉還是兇呢？這應該要依照世人所多用的為重要。甚麼是世人多用呢？就是一般人認為是吉祥的為有用。

龍在現世界是不存在的，是靠人去想像的，龍是吉是兇，都是靠其本人去界定，去認知，去認為而已。

一個好簡單的知識－－Ok的手勢，是否世界通行呢？你知道有很多國家認為這OK手勢是不敬，是侮辱，是粗俗的意思嗎？是否每個人都覺得是「可以」的意思呢？如此一來，龍是吉是兇的問題，沒有絕對的答案，而是因人而異。