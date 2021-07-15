中醫+易經成關鍵！秘揭型男金城武不老之謎

台灣型男金城武自3月時拍完手機遊戲廣告，又好似去咗結界咁繼續神隱，不過喺佢嘅廣告相中，粉絲都好開心見佢雖然47歲，但個樣一啲都冇老，仲變得更型。有傳金城武可以青春常駐，同佢近年沉迷研究中醫同易經有關，仲跟過幾位大師級中醫學嘢，因為懂得學養生之法，所以人都冇咁易老。

仲話有次佢前經理人去探佢，期間經理人有啲感冒唔係好舒服，傳佢就畀咗幾包類似「藥粉」嘅嘢畀經理人返屋企食，等經理人紓緩不適，而經理人曾被八卦過食咗「藥粉」後有冇好啲時，經理人就哈哈笑一輪，由頭都尾都冇答過，至於嗰啲「藥物」係咪好似啲普通藥房都有賣嗰啲中成藥，佢都唔願講，似乎都係想尊重金城武嘅私隱。

其實金城武唔識老，都同佢唔鍾意爛蒲爛玩有關，雖然佢出名鍾意打機，又係電腦高手，但傳佢有時都會喺網上交友，不過佢明白凡事都要適可而止，所以佢曾經同人講過：「我好節制，只要打機打耐咗，都會同自己講到瞓覺嘅時間都要瞓。」同埋熟悉佢嘅朋友又話，其實佢唔係大家想像中咁宅，有時佢都會踢人字拖落街周圍行，只係佢怕同陌生人接觸，偏愛平淡又寧靜嘅普通人生活啫。