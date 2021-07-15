狂迷為奧斯卡影后茱迪科士打刺殺美國總統

狂迷滋擾明星的行為層出不窮，其中更有狂迷癲到為引偶像注意而刺殺總統！上世紀80年代，美國有槍手因為瘋戀荷里活女星茱迪科士打（Jodie Foster）而行刺當時的美國總統列根（Ronald Reagan），而背後的原因只是想引偶像注意！

1981年3月30日，一名年輕槍手欣克利（John Hinckley）於美國華盛頓一酒店外企圖槍殺新任總統列根，當時他打中列根的肺部，並槍傷了在場其他3名人士包括新聞秘書長James Brady，導致他永久傷殘。他被當場拘捕。後來審訊時他自爆行刺總統的動機是希望引偶像茱迪科士打注意。而他行動前曾寫信給茱迪預告他要做出一件驚天動地的事情，當時仍在耶魯大學讀書的茱迪立刻通知校方和警方。

當時是大學生的欣克利由於瘋戀茱迪而看了她的代表作《的士司機》（Taxi Driver）15次，他亦跟足片中男主角Travis一樣試圖槍殺美國政客。而剛巧Travis一角的靈感來自真人真事，1972年有一名槍手Arthur Bremer為了令自己被人留意而試圖暗殺美國總統候選人華萊士（George Wallace）。

最終欣克利被控13項罪名，但法院認定他患有精神病而裁定無罪，只遭強制就醫直至2016年釋放，而獲釋後他受到嚴格限制，除了不可以接觸茱迪科士打之外亦不可接受傳媒訪問。後來欣克利做了網絡歌手在視頻網站大唱情歌。

事件令當年年僅20歲的茱迪打擊好大，除了退學避風頭之外，亦拒絕回應事件。她唯一一次提及就是事發後一年，她為男士雜誌《君子雜誌》（Esquire）撰文，在文中她預視事件會影響一生：「或許會有一日，某個陌生人會可能在街上隨口對着我說：『喂，你咪就係嗰個令總統挨子彈個女仔？』」